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Георгий Лория: со мной расстались не по спортивному принципу

Голкипер сборной Грузии Георгий Лория, выступавший за "Крылья Советов" с 2015 года, попрощался с болельщиками самарского клуба.

– Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Покидаю "Крылья" не по спортивному принципу. Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу "Крылья Советов". Я отыграл здесь два года и хотел продолжать играть в Самаре, но так получилось... Я очень привык к "Крыльям" и хорошо себя здесь чувствовал – в самом клубе и в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены и клуб был как можно выше в турнирной таблице. Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за "Крылья"! - сказал Лория.

"Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Лория
Сегодня, 15:21
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