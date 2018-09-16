"Зенит" одержал победу над "Оренбургом"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:50
"Енисей" преподнес памятный подарок Курбану Бердыеву (1)
"Енисей" преподнес памятный подарок Курбану Бердыеву (1)
Вчера, 23:41
"Реал" смог уйти от поражения в Бильбао
"Реал" смог уйти от поражения в Бильбао
Вчера, 23:37
"Монако" без Головина сыграл вничью с "Тулузой" (1)
"Монако" без Головина сыграл вничью с "Тулузой" (1)
Вчера, 23:28
Олег Кононов: мы очень соскучились по голам
Олег Кононов: мы очень соскучились по голам
Вчера, 23:00
Ян Вертонгнен чуть не лишил игрока "Ливерпуля" глаза (фото) (12)
Ян Вертонгнен чуть не лишил игрока "Ливерпуля" глаза (фото) (12)
Вчера, 22:46
Такого вы еще не видели - настоящие ВИП-места в джакузи на матче чемпионата Франции (видео)
Такого вы еще не видели - настоящие ВИП-места в джакузи на матче чемпионата Франции (видео)
Вчера, 22:37
Андрей Тихонов: беру ответственность за это поражение на себя (2)
Андрей Тихонов: беру ответственность за это поражение на себя (2)
Вчера, 22:27
Гендиректор "Балтики" журналисту: вы меня провоцируете? Если примем решение по тренеру - все увидите на официальном сайте
Гендиректор "Балтики" журналисту: вы меня провоцируете? Если примем решение по тренеру - все увидите на официальном сайте
Вчера, 21:56
"Арсенал" - куражный, "Крылья" - разочаровывающие. Итоги разгромной победы Тулы над Самарой (1)
"Арсенал" - куражный, "Крылья" - разочаровывающие. Итоги разгромной победы Тулы над Самарой (1)
Вчера, 21:55
Каррера: Терри объяснил мне главную причину своего отказа (26)
Каррера: Терри объяснил мне главную причину своего отказа (26)
Вчера, 21:48
Зобнин: у нас с Джикией есть опыт восстановления крестообразных связок, так что постараемся помочь Жиго с реабилитацией (1)
Зобнин: у нас с Джикией есть опыт восстановления крестообразных связок, так что постараемся помочь Жиго с реабилитацией (1)
Вчера, 21:08
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
Вчера, 20:41
Сергей Томаров на пресс-конференции после матча с ЦСКА попросил не задавать ему вопросов
Сергей Томаров на пресс-конференции после матча с ЦСКА попросил не задавать ему вопросов
Вчера, 20:25
Валерий Масалитин: радует, как в таких обстоятельствах проявляет себя молодёжь ЦСКА (1)
Валерий Масалитин: радует, как в таких обстоятельствах проявляет себя молодёжь ЦСКА (1)
Вчера, 20:00
Чернов: вся игра "Уфы" - в длинных передачах и подборах. В итоге всё пошло по нашему сценарию
Чернов: вся игра "Уфы" - в длинных передачах и подборах. В итоге всё пошло по нашему сценарию
Вчера, 19:47
Иван Обляков: хорошая игра, но 3:0 перебор (видео)
Иван Обляков: хорошая игра, но 3:0 перебор (видео)
"Зенит" одержал победу над "Оренбургом"
В матче 7-го тура чемпионата России "Зенит" одержал победу над "Оренбургом".
Чемпионат России
7 тур
"Оренбург" – "Зенит" 1:2
Голы: Ерохин, 16, 45, Ойеволe, 50
"Оренбург": Фролов – Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич – Афонин, Сутормин, (Чуканов, 88), Попович, (Алвеш, 75), Мишкич – Деспотович.
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, (Анюков, 62), – Ерохин, Кузяев, Паредес, (Маркизио, 80), Шатов, (Эрнани, 86), – Дзюба, Дриусси;
Предупреждения: Мишкич, 42, Смольников, 53, Нету, 56
Чемпионат России
7 тур
"Оренбург" – "Зенит" 1:2
Голы: Ерохин, 16, 45, Ойеволe, 50
"Оренбург": Фролов – Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич – Афонин, Сутормин, (Чуканов, 88), Попович, (Алвеш, 75), Мишкич – Деспотович.
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, (Анюков, 62), – Ерохин, Кузяев, Паредес, (Маркизио, 80), Шатов, (Эрнани, 86), – Дзюба, Дриусси;
Предупреждения: Мишкич, 42, Смольников, 53, Нету, 56
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.