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"Зенит" одержал победу над "Оренбургом"

В матче 7-го тура чемпионата России "Зенит" одержал победу над "Оренбургом".

Чемпионат России

7 тур

"Оренбург" – "Зенит" 1:2

Голы: Ерохин, 16, 45, Ойеволe, 50

"Оренбург": Фролов – Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич – Афонин, Сутормин, (Чуканов, 88), Попович, (Алвеш, 75), Мишкич – Деспотович.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, (Анюков, 62), – Ерохин, Кузяев, Паредес, (Маркизио, 80), Шатов, (Эрнани, 86), – Дзюба, Дриусси;

Предупреждения: Мишкич, 42, Смольников, 53, Нету, 56
Теги: Зенит Оренбург
Сегодня, 15:54
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№31 Написал: нетрал (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
ща бум над свинотой угорать! ...теерриии ты где! ау!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№30 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: wir sind die besten
С Победой! Судья сегодня был лично против Дзюбы...на свисток посадил,
!

Это да, особенно в конце игры судья стал свинячить.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№29 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
не по графику, а по тарифу.

Не стоило тюменскому дебилу отвечать, но ладно, в последний раз....Ты ко мне следующий раз согласно кликухи свой обращайся -8 марта...В свой день...Ты полудурок какого результата-то ждал???Быдло сибирское...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№28 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 16:05) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: checkmate
Договорняк откровенный.


Будет сегодня, в 19.00 wink


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
№27 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:05) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Судья сегодня был лично против Дзюбы...на свисток посадил, это способ остановить атакующую команду...непрокатило, да и пофиг, +3 очка!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№26 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
конечно это договорняк, давайте рвите пуканы, а мы пойдём праздновать.

это нервное у них...им чечены жопы вечером рвать будут...
А нас с победой, конечно! В Оренбурге всем непросто, газон искусственный, да и команда крепкая весьма, получше свиней полюбому.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№25 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 16:04) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
нравится мне после матча ситуация: скомканный оренбургский платочек и воняющее мяско...


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№24 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 16:03) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Сибирячок
гнусный газовый договорняк

Цитата: checkmate
оговорняк откровенный.

Цитата: FanatFCSM
Согласен, никто даже не видит.

Цитата: Spartacus1971
online
Болеет за:
«Спартак»

Cчёт по игре ,иначе и быть не могло,поэтому заранее все всё знали.А где был Козлов,почему он не играл с самого начала,кто знает?


я то думаю что за грохот такой сильный. учения артиллерии что ли неподалеку начались? а нет, это массовые взрывы свинных пуканов. все нормально, все как всегда :-)
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
А где был Козлов,почему он не играл с самого начала,кто знает?

Я знаю, мы договорились, у нас не играет Заболотный, у них Козлов. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№22 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 16:02) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
гнусный газовый договорняк

и это еще не все! терек тоже заряжен laughing
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№21 Написал: Бриг (Сегодня, 16:02) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Оренбург, крепкий орешек при Федотове, не сыпется, играет..Если Федотова, другие клубы РПЛ не уведут...Зенит с победой.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№20 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:01) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: acetophenon
Первая половина игры наша, а вот во второй половине "Зенит" ничего не смог. Просто внезапная импотенция.


А чего им хотеть во 2 тайме,если они итог знали заранее?

Продолжай болеть по радиотрансляции и писать посты с потолка.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:01) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
гнусный газовый договорняк
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№18 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 16:01) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: checkmate
Договорняк откровенный.

Согласен, зная всепоглащающу мощь ЗЕНИТА, счет должен был быть 10-1, а 2-1 очень подозрительно. angry

Какой 10-1,два лоха залетело ,а так всё предсказуемо ,ДОГОВОРНЯК
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№17 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:00) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
не по графику, а по тарифу.......чмо Кировское...заднеприводное smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Цитата: checkmate
Договорняк откровенный.

Согласен, никто даже не видит.

Я вижу...., два последних года после питерский свиноёпов мы проигрывали, а тут вдруг победили, явно что-то не так. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№15 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:59) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Цитата: checkmate
Договорняк откровенный.

Согласен, никто даже не видит.

кроме свиней!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:59) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Первая половина игры наша, а вот во второй половине "Зенит" ничего не смог. Просто внезапная импотенция.


А чего им хотеть во 2 тайме,если они итог знали заранее?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№13 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 15:59) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Цитата: checkmate
Договорняк откровенный.

Согласен, никто даже не видит.

Бедные вы несчастные, да конечно это договорняк, давайте рвите пуканы, а мы пойдём праздновать.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№12 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 15:58) #
  • +6
  •  (14)
online

Цитата: FanatFCSM
Согласен, никто даже не видит.

это ты про игру первого тура Оренбурга со спартаком? когда в самом начакле вратарь Оренбурга зачем то выбросил мяч прямо на ногу игроку спартака? и дальше Оренбург в той игре даже не сопротивлялся?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:58) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Cчёт по игре ,иначе и быть не могло,поэтому заранее все всё знали.А где был Козлов,почему он не играл с самого начала,кто знает?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:58) #
  • +6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Слабовато но 3 очка в копилочку !! поросята не довольны !! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:57) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: checkmate
Договорняк откровенный.

Согласен, зная всепоглащающу мощь ЗЕНИТА, счет должен был быть 10-1, а 2-1 очень подозрительно. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 15:57) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Чем труднее результат, тем ценнее победа.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№7 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:57) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: checkmate
Договорняк откровенный.

Согласен, никто даже не видит.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:57) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Первая половина игры наша, а вот во второй половине "Зенит" ничего не смог. Просто внезапная импотенция.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№5 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 15:57) #
  • +11
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: checkmate
Договорняк откровенный.

Ясен пень smile Ну разве может Зенит честно обыграть Оренбург? smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 15:57) #
  • 0
  •  (8)
online

тревожно было во втором тайме. а удар на последней секунде с линии штрафной так вообще до инфаркта можно довести. хороший первый тайм. и слабый второй. но самое главное победа! настраиваемся на Европу и Локо!
дай бог что бы у Шатова травма была легкая и мог дальше играть. нам сейчас нужны все
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 15:56) #
  • +6
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все по графику...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 15:56) #
  • +14
  •  (26)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: checkmate
Договорняк откровенный.

Опять заговор против Свиней,не иначе smile



Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
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