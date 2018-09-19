Евгений Кафельников: Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников утверждает, что капитан и полузащитник Денис Глушаков, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Александр Самедов хотят добиться отставки главного тренера команды Массимо Карреры."Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляет бунт Глушак, Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно кто из чего сделан", - написал Кафельников в Твиттере.