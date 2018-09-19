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Евгений Кафельников: Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников утверждает, что капитан и полузащитник Денис Глушаков, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Александр Самедов хотят добиться отставки главного тренера команды Массимо Карреры.

"Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляет бунт Глушак, Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно кто из чего сделан", - написал Кафельников в Твиттере.
Сегодня, 13:53
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№6 Написал: marlok Иваново (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если это правда, то настало время вмешаться в разборки Федуну и показать крысам кто в доме хозяин.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOGA
Как говорил Романцев, тренер должен уметь резать по живому,для Каррары настал та кой момент

надо было раньше, в конце прошлого сезона. Теперь поздно боржоми пить, теперь волна по всем пойдет.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOGA
Как говорил Романцев, тренер должен уметь резать по живому,для Каррары настал та кой момент

Вам надо кафельниковых резать, да назаровых. вносящих смуту в коллектив.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: KOGA Земля (Сегодня, 13:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как говорил Романцев, тренер должен уметь резать по живому,для Каррары настал та кой момент
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 13:58) #
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online

Кафельников сдал свой достоверный источник. Рома Зобнин)))
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:57) #
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Гондоны ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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