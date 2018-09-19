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Глушаков: я уже очень давно не живу с женой. Все, больше комментариев не будет!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался по поводу слухов о своей личной жизни.

"Я уже долго не живу с женой. Даша – мать моих детей. Я не буду рассказывать о причинах.

Все, комментариев больше не будет", – заявил Глушаков.

Напомним, Дарья Глушакова заявила, что подала на развод с футболистом из-за его измен. Адвокат игрока заявила обратное – что развод спровоцирован изменами девушки.

Матч ТВ
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:47
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(2)
№7 Написал: Киклоп Россия (Сегодня, 19:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так вот откуда у него столько времени в интернете сидеть! smile


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:02) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Вот как то ни капли его не жаль...

а зря.играет в самом популярном клубе страны,личка 2+ евроляма в год,по бабам гуляет,ни в чем себе не отказывает...как не пожалеть?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вот как то ни капли его не жаль...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№4 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 18:09) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Все равно она с ним из за денег была.Найдет еще такую!У всех футболистов кто более мене хорошо зарабатывает красивые жены,вряд ли они с ними потому что они такие классные парни! smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 18:02) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
как-то Глушакова очень много последние дни... Налетели стервятники.

При этом я не за Глушакова - ни против. Мне он не сдался что называется. Но видимо у парня черная полоса в жизни началась.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:00) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Опоздал. Закончить с комментариями и лайками нужно было еще два года назад.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sesk (Сегодня, 17:52) #
  • +2
  •  (2)

Это многое объясняет.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
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