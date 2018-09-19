Глушаков: я уже очень давно не живу с женой. Все, больше комментариев не будет!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался по поводу слухов о своей личной жизни."Я уже долго не живу с женой. Даша – мать моих детей. Я не буду рассказывать о причинах.Все, комментариев больше не будет", – заявил Глушаков.Напомним, Дарья Глушакова заявила, что подала на развод с футболистом из-за его измен. Адвокат игрока заявила обратное – что развод спровоцирован изменами девушки.