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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Геннадий Орлов: отстранение Глушакова и Ещенко? Здесь прямая связь с Госдумой
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился свои мнением по поводу отстранения полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко.
"Спартак" – это та команда, которая поддерживает Госдуму. Недавно придумали закон, что за лайки и перепост можно осудить человека. Назаров прочитал стихотворение, сделал видеозапись, и Ещенко с Глушаковым ее лайкнули, за что их отправили в дубль. Видите? Прямая связь с Госдумой. Но, конечно, нельзя избавляться от таких футболистов, надо же кем-то их заменить", - отметил Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге".
"Спорт-Экспресс"
"Спартак" – это та команда, которая поддерживает Госдуму. Недавно придумали закон, что за лайки и перепост можно осудить человека. Назаров прочитал стихотворение, сделал видеозапись, и Ещенко с Глушаковым ее лайкнули, за что их отправили в дубль. Видите? Прямая связь с Госдумой. Но, конечно, нельзя избавляться от таких футболистов, надо же кем-то их заменить", - отметил Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге".
"Спорт-Экспресс"
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