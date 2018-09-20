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Геннадий Орлов: отстранение Глушакова и Ещенко? Здесь прямая связь с Госдумой

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился свои мнением по поводу отстранения полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко.

"Спартак" – это та команда, которая поддерживает Госдуму. Недавно придумали закон, что за лайки и перепост можно осудить человека. Назаров прочитал стихотворение, сделал видеозапись, и Ещенко с Глушаковым ее лайкнули, за что их отправили в дубль. Видите? Прямая связь с Госдумой. Но, конечно, нельзя избавляться от таких футболистов, надо же кем-то их заменить", - отметил Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Глушаков Каррера Спартак
Сегодня, 19:18
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№37 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мдяяяяяя в потолке открылся люк,ты не бойся это глюк smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№36 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Походу ГЕНА ПОЕХАЛ ГОЛОВОЙ.
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
№35 Написал: александр матасов (Сегодня, 20:29) #
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Да нет,скорее всего МОССАД с ЦРУ работают.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№34 Написал: Sk (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
всё ребят, кукуха окончательно уехала, даже не смешно как то


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Баба Валя угарела угари и ты..
Регистрация: 12.10.2011 [жалоба]
№33 Написал: And70 СССР (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Поток сознания.
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
№32 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
бомжары,интересно,сами поняли что он несет?


думаю, Орлов и сам уже не осознаёт, что он несёт- слова самостоятельно выпадают из его горла, складываются случайным образом, мозг в этом не участвует.

Цитата: fd65
Наверное, Орлов думает, что сострил...., а получилось как всегда.....- пукнул в воду....., и ждет оваций.... smile


а пусть он сам себе полужопиями похлопает- какой оратор, такие и овации.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№31 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:12) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Геннадий Орлов - мои интервью напрямую продиктованы инопланетянами! Внеземные цивилизации так и шепчут мне, так и шепчут!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№30 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 20:11) #
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online

Гена совсем плохой стал. Еще немного и в Рейнгольда превратится.
Старческая деменция никого не щадит.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№29 Написал: Alemu Санкт-Петербург (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Гена, у кого берешь, признавайся
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№28 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Теория заговора, Сергеич жжет не по децки. satisfied


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№27 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:57) #
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online

Цитата: К.А.
бомжары,интересно,сами поняли что он несет?


Несет в массы. Заслуженный артист России.Даже народный .

Цитата: Колян Безмолвный
Немножко как вот не умненький

Прямая связь?. У ГСО были огромные лапы, причем волосатые. Неважно что Альдервейрльдед - трудно произносилось. Главное окончание- дед. Это многое проясняло в этом сумрачном мире.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№26 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И тут Орлова понесло... А что про Боярского не орёшь?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№25 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:46) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
что-то дяде Гене совсем поплохело...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№24 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:45) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
бомжары,интересно,сами поняли что он несет?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№23 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:44) #
  • -2
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online

Цитата: Колян Безмолвный
Старик стал совсем плох!Похоже что переправа через реку Стикс уже близка...

Плюсики сами себе как ананидзе соизволяете, сэр? -Кот риторически смотрел на свиное стадо.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№22 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Походу клоун ты, тупой клоун.
Дядя Гена хоть не умело, но трольнул, как смог. Не все просекли, что это намёк на дибилизм свиней, доепавшихся до лайков.

Ты то куда лезешь шлю..а облезлая? joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№21 Написал: fd65 (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное, он думает, что сострил...., а получилось как всегда.....- пукнул в воду....., и ждет оваций.... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№20 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 19:38) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Старик стал совсем плох!Похоже что переправа через реку Стикс уже близка...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№19 Написал: Toddn13 (Сегодня, 19:35) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Как комментатор так и шутник он нее ооочень.
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:33) #
  • -5
  •  (7)
online

А недавно кот придумал закон. В зале было темно и страшно.А писатель закрыл глаза. Новый закон позволял всё, господа. Одна женщина рявкнула чихнув- даже проституткам разрешено?- Конечно , мисс. -Но я же болею за это гавно изначально.- Будьте здоровы! - Спасибо кот, хороший новый закон.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:32) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
Вот это клоун старый joy

Походу клоун ты, тупой клоун.
Дядя Гена хоть не умело, но трольнул, как смог. Не все просекли, что это намёк на дибилизм свиней, доепавшихся до лайков.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:32) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Боже, склько людей на ветке вообще без чувства юмора..


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№15 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:30) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Ладно у гены старческий маразм, но сейчас на Матч-премьер Шмурнов сказал, что ситуацию в свинарнике раскачивают болельщики ЦСКА. Это с каких пор Назаров, Кафельников и Рабинер болеют за ЦСКА? Ну не "дебил-пля"?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№14 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 19:29) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
pilulkinab,
стоп а может он чего нибудь знает
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 19:27) #
  • +4
  •  (12)

У Гены совсем крыша въехала.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (9)

Орлов подрывает авторитет пенсионеров страны неся всякую ахинею! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№11 Написал: Apant1 (Сегодня, 19:26) #
  • +3
  •  (9)

А он хорош!
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: honey (Сегодня, 19:26) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
етить у него крыша на другой орбите
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:25) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
да что та госдума...тьфу! Путин лично отстранил! confused
мда...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 19:25) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
сам на правительство работает а делает вид что ни при чем!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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