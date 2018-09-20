Геннадий Орлов: отстранение Глушакова и Ещенко? Здесь прямая связь с Госдумой

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился свои мнением по поводу отстранения полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко."Спартак" – это та команда, которая поддерживает Госдуму. Недавно придумали закон, что за лайки и перепост можно осудить человека. Назаров прочитал стихотворение, сделал видеозапись, и Ещенко с Глушаковым ее лайкнули, за что их отправили в дубль. Видите? Прямая связь с Госдумой. Но, конечно, нельзя избавляться от таких футболистов, надо же кем-то их заменить", - отметил Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге".