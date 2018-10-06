Миодраг Божович: попробуем через 2 года вывести "Крылья" в Лигу Европы (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:52
Карпин: газон сильно пострадал после концерта Басты - поле перед матчем красили в зеленый цвет (13)
Карпин: газон сильно пострадал после концерта Басты - поле перед матчем красили в зеленый цвет (13)
19:14
Руслан Пименов: думаю, "Локо" может победить красно-синих 1:0 или 2:1, хотя все плюсы на стороне ЦСКА
Руслан Пименов: думаю, "Локо" может победить красно-синих 1:0 или 2:1, хотя все плюсы на стороне ЦСКА
19:09
Миодраг Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео) (1)
Миодраг Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео) (1)
19:08
"Боруссия" Д вырвала победу на 96 минуте, "Шальке" в гостях обыграл "Фортуну" и другие результаты матчей бундеслиги
"Боруссия" Д вырвала победу на 96 минуте, "Шальке" в гостях обыграл "Фортуну" и другие результаты матчей бундеслиги
17:17
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (2)
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (2)
16:51
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
16:44
Владимир Полуяхтов: с Божовичем еще не успел познакомиться. Возможно, я удивил его в игре за дубль
Владимир Полуяхтов: с Божовичем еще не успел познакомиться. Возможно, я удивил его в игре за дубль
16:32
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Миодраг Божович: попробуем через 2 года вывести "Крылья" в Лигу Европы (видео)
Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после победы над «Динамо» (1:0) рассказал, почему принял предложение самарцев, и поделился амбициозными планами на предстоящую работу.
– Почему приняли предложение «Крыльев»?
– Потому что мне предложили контракт на 2.5 года и думаю, что здесь попытаемся сделать хорошую команду, которая через 2 года может играть в Лиге Европы. Подумал и принял это предложение.
– То, что Шикунов работал с вами в «Ростове», сказалось на том, что вы приняли приглашение «Крыльев»?
– Наверняка да, потому что он меня знает. Это сыграло какую-то роль, но, думаю, даже если бы не было Шикунова, я бы принял предложение. Я очень хорошо знаю Самару, много раз был на «Металлурге», знаю, как люди болеют здесь. Вчера гулял по городу, чтобы снять напряжение, и меня все узнавали. Так что я принял очень хорошее решение. Мало клубов в России имеют такие условия, – цитирует Божовича корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Также читайте:
Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео)
Молло: ещё 2-3 матча - и ты увидишь реального Молло (видео)
Кухлевский: ребятам очень нужно было победить, настрой зашкаливал
Денисов: я не в том возрасте, чтобы отставка Тихонова повлияла на мою психологию
Канунников: нам сегодня никак нельзя было проигрывать "Динамо"
Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Полуяхтов: с Божовичем еще не успел познакомиться. Возможно, я удивил его в игре за дубль
Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия
Хохлов: об отставке я не задумываюсь (видео)
Руководство "Крыльев" виновато не меньше Тихонова. Но он заслужил отставку
– Почему приняли предложение «Крыльев»?
– Потому что мне предложили контракт на 2.5 года и думаю, что здесь попытаемся сделать хорошую команду, которая через 2 года может играть в Лиге Европы. Подумал и принял это предложение.
– То, что Шикунов работал с вами в «Ростове», сказалось на том, что вы приняли приглашение «Крыльев»?
– Наверняка да, потому что он меня знает. Это сыграло какую-то роль, но, думаю, даже если бы не было Шикунова, я бы принял предложение. Я очень хорошо знаю Самару, много раз был на «Металлурге», знаю, как люди болеют здесь. Вчера гулял по городу, чтобы снять напряжение, и меня все узнавали. Так что я принял очень хорошее решение. Мало клубов в России имеют такие условия, – цитирует Божовича корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Также читайте:
Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео)
Молло: ещё 2-3 матча - и ты увидишь реального Молло (видео)
Кухлевский: ребятам очень нужно было победить, настрой зашкаливал
Денисов: я не в том возрасте, чтобы отставка Тихонова повлияла на мою психологию
Канунников: нам сегодня никак нельзя было проигрывать "Динамо"
Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Полуяхтов: с Божовичем еще не успел познакомиться. Возможно, я удивил его в игре за дубль
Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия
Хохлов: об отставке я не задумываюсь (видео)
Руководство "Крыльев" виновато не меньше Тихонова. Но он заслужил отставку
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.