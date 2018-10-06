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Миодраг Божович: попробуем через 2 года вывести "Крылья" в Лигу Европы (видео)

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после победы над «Динамо» (1:0) рассказал, почему принял предложение самарцев, и поделился амбициозными планами на предстоящую работу.



– Почему приняли предложение «Крыльев»?

– Потому что мне предложили контракт на 2.5 года и думаю, что здесь попытаемся сделать хорошую команду, которая через 2 года может играть в Лиге Европы. Подумал и принял это предложение.

– То, что Шикунов работал с вами в «Ростове», сказалось на том, что вы приняли приглашение «Крыльев»?

– Наверняка да, потому что он меня знает. Это сыграло какую-то роль, но, думаю, даже если бы не было Шикунова, я бы принял предложение. Я очень хорошо знаю Самару, много раз был на «Металлурге», знаю, как люди болеют здесь. Вчера гулял по городу, чтобы снять напряжение, и меня все узнавали. Так что я принял очень хорошее решение. Мало клубов в России имеют такие условия, – цитирует Божовича корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

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Теги: Божович Rвидео Крылья Советов Шикунов
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#1  xxd   (Сегодня, 20:00)
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Болеет за:
ЦСКА
Граф, чего мелочиться, уже в этом сезоне в Европу Крылышек выводи..
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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