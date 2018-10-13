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Матч сборных России и Македонии в Туле посетили 11 тысяч болельщиков

В пятницу, 13 октября, сборная России разгромила Македонию в отборочном матче Евро-2019 - 5:1.

Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал". Как сообщает пресс-служба РФС, на матче присутствовали 11349 болельщиков.
Теги: Сборная России
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