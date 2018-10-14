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Общественный наблюдательный комитет Москвы: Кокорин и Мамаев будут тренироваться в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что в субботу во время очередного визита представителей организации в СИЗО-2 "Бутырка", они побывали у форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

В настоящее время все трое находятся в карантинных камерах, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

– Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО. Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ, – говорит Мельников. – Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ.

– Письма с поддержкой футболистам поступают?

– Уже им отправили несколько таких посланий неизвестные люди, болельщики. Когда игроков переведут из карантинных камер в обычные, они начнут отвечать – сейчас такой возможности нет. В обычном СИЗО обвиняемым открывают лицевые счета для покупки разных продуктов, а также появляется возможность отправлять письма. Они очень благодарны за поддержку.

– Все трое раскаиваются в содеянном?

– Да, и просят передать извинения родным и близким. Им неудобно перед ними. Ребята понимают, что натворили.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 08:46
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7
(1)
#7  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 10:42)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Ребята понимают что натворили"!!!!!Дурдом.Как такое можно писать и говорить?Пожурят их немного и выпустят!А виновным назначат Пака!Гы,гы,гы!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#6  metis  Riga (Сегодня, 09:46)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ВИКНИКСОР
Вот в душе они и примут присягу.А от Белой стрелы или Меча писем не было?

Похоже ты уже принял.

Цитата: Nastroenie
Какого хрена им вообще на какие-то уступки идут, да ещё и кашей кормят...Очень надеюсь, что каждый день этих двух выродков будут подвешивать к потолку как боксёрские груши, а Денис Климентьевич Пак будет из них всю дурь вышибать!

А ты случайно не из полиции.


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#5  Nastroenie  Москва (Сегодня, 09:31)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Какого хрена им вообще на какие-то уступки идут, да ещё и кашей кормят...Очень надеюсь, что каждый день этих двух выродков будут подвешивать к потолку как боксёрские груши, а Денис Климентьевич Пак будет из них всю дурь вышибать!
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#4  checkmate  checkmate (Сегодня, 09:19)
  • -1
  •  (5)

Цитата: qbbq12q
Такое ощущение, что Кокорина с Мамаевым скоро из бандитов в герои России переквалифицируют...Особенно не приятно читать было речь Черчесова, делает вид, что ничего не произошло, ни извинений, ни прощений. Россия - одним словом.


А что вы хотите от хама.
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
#3  metis  Riga (Сегодня, 09:08)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Свободу русским футболистам!


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#2  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 09:05)
  • +2
  •  (8)

Такое ощущение, что Кокорина с Мамаевым скоро из бандитов в герои России переквалифицируют...Особенно не приятно читать было речь Черчесова, делает вид, что ничего не произошло, ни извинений, ни прощений. Россия - одним словом.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 08:55)
  • -5
  •  (7)
online

Вот в душе они и примут присягу.А от Белой стрелы или Меча писем не было?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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