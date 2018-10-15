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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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"Я стала самым несчастным человеком на свете" - мама Кокорина высказалась о своих детях

Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана рассказала о своем видении скандальной ситуации, в результате которой ее сыновья оказались в СИЗО.

"Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация.

Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества", – сказала Светлана Кокорина.

Россия 1
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:56
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16
(5)
#16  Седой  Россия (Сегодня, 16:36)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Что детей защищает-понятно, непонятно почему не воспитывала толком


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#15  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:15)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да по этим изречениям можно понять ее депрессивное состояние (согласна на боль и позор в обмен на свободу) , но причину беды надо искать в себе, что посеяла, выростила с тем и живи.
А провакация это твои сыновья.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#14  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 15:57)
  • 0
  •  (2)

Конечно провокация... Даже сомнений нет. Должны были упасть на колени и с трепетом целовать ноги твоим сыновьям. Подонки провокаторы не оценили данное им счастье лицезреть КАКОРИНЫХ
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
#13  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 15:57)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Енисей»
Женщина не знает что говорит!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
#12  Barmaley   (Сегодня, 15:53)
  • 0
  •  (2)

Нет воображения у мамы. Сдала пацанов в интернат в свое время,. Они там обучались английскому языку и бальным танцам. А теперь их на кичу, за что? Бабла -куры не клюют. Занеси докторам. Они ее устроят в реанимацию. до суда. И тогда сына отпустят к "больной" мамочке. А так -дешевый понт. Все видно на видео и момент преступления и последствия. Бери самую большую корзину в супермаркете и вези подарки пострадавшим в больницу. Купи необходимые медикаменты и сиди там у кровати больного. Можно даже и утку вынести. Это и будет просьба о прощении. А они по телеканалам интервью раздают.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#11  dreamcatcher   (Сегодня, 15:47)
  • +1
  •  (3)
online

Что посеешь, то и пожнешь.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#10  Крепкий Мужской Друг  страна одних братьев (Сегодня, 15:42)
  • +3
  •  (3)

Зачем она говорит так.Последний абзац это жесть.А о провокации не лучше.Это же не оправдание ЛЮБОМУ случившемуся.Провокация иди докажи.
Закон не для сожаления для наказания.
Вон Хабиб сказал его провоцировали,- семья,религия,дом,козы и еще хз,потом скакал как обезьяна повсюду.Оправдание епта.Кстати,говорит позвонил Пуй и одобрил его кривляния.


--------------------
футбол в моем сердце
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
#9  Realist2000   (Сегодня, 15:41)
  • +2
  •  (4)

Что воспитала,то и получила...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#8  anonymous   (Сегодня, 15:27)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Медведь Русский
Цитата: anonymous
младший мне кажется самое чмо в этой компашке, отморозок малолетний

может оно и так. а может и нет. вот как можно об этом рассуждать не зная вообще ни одного человека из этой компании? все что о "малом" знаем, так это из сообщений прессы о том утре и дибильном поведении компашки...

не учится, не работает, уже о чем то говорит... а так то да, ты всегда для кого то хороший, а для кого то плохой
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  Медведь Русский   (Сегодня, 15:24)
  • -1
  •  (1)

Цитата: anonymous
младший мне кажется самое чмо в этой компашке, отморозок малолетний

может оно и так. а может и нет. вот как можно об этом рассуждать не зная вообще ни одного человека из этой компании? все что о "малом" знаем, так это из сообщений прессы о том утре и дибильном поведении компашки...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 15:23)
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: anonymous
а как их по другому назвать?

Мои ребята, они не подонки


они именно подонки, ублюдки и мрази, толпой нападающие на мирных граждан, один из которых сидел в служебной машине и ни кого из них не трогал, а второй зашел в кафе позавтракать, так они сначала стали оскорблять его по этническому признаку, а затем избивать начали и снова сворой! ПОДОНКИ!!! к тому же младший из них тунеядец! ...и именно таких ублюдков и нужно закрывать от общества и на как можно дольше!

младший мне кажется самое чмо в этой компашке, отморозок малолетний
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 15:16)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
они именно подонки, ублюдки и мрази, толпой нападающие на мирных граждан, один из которых сидел в служебной машине и ни кого из них не трогал, а второй зашел в кафе позавтракать, так они сначала стали оскорблять его по этническому признаку, а затем избивать начали и снова сворой! ПОДОНКИ!!! к тому же младший из них тунеядец! ...и именно таких ублюдков и нужно закрывать от общества и на как можно дольше!

Ваша фамилия случаем не Жириновский? smile


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 15:12)
  • +4
  •  (8)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
они именно подонки, ублюдки и мрази, толпой нападающие на мирных граждан, один из которых сидел в служебной машине и ни кого из них не трогал, а второй зашел в кафе позавтракать, так они сначала стали оскорблять его по этническому признаку, а затем избивать начали и снова сворой! ПОДОНКИ!!!

любая нормальная мать будет защищать своего ребенка до последнего. чего же тут непонятного. и нельзя ее за это осуждать ну никак.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:12)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Я понимаю, что там была провокация.

Мама Кокошки похоже не лучше папашки Мамаева.
Точно, это все журналисты в связке с ФСБ, сперва опоили футболистов, а потом стали людей им подсовывать, которые делали им замечания.
"Ужасный" план, согласен.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:11)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
а как их по другому назвать?

Мои ребята, они не подонки


они именно подонки, ублюдки и мрази, толпой нападающие на мирных граждан, один из которых сидел в служебной машине и ни кого из них не трогал, а второй зашел в кафе позавтракать, так они сначала стали оскорблять его по этническому признаку, а затем избивать начали и снова сворой! ПОДОНКИ!!! к тому же младший из них тунеядец! ...и именно таких ублюдков и нужно закрывать от общества и на как можно дольше!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 15:03)
  • +1
  •  (5)
online

а как их по другому назвать?

Мои ребята, они не подонки
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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