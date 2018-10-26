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Павел Мамаев: зачем держать в СИЗО, отрывать от детей? Так хочет общество. Показательная порка

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказал, как поддерживает форму в спортивном зале СИЗО.

– Занимаемся упорно, форму не теряем и стараемся тут не унывать. Была ошибка, мы признаем. Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество.

Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история – разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения?

Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой? Потерпевший чиновник Денис Пак заявил мне, что претензии ко мне не имеет. Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается.

В общем, ждем пока общественное мнение изменится. Будем по-мужски выходить из ситуации в которую попали.

– В любом случае ждем вас в футбольной команде фракции ЛДПР после освобождения.

– Я бы хотел еще в высшей лиге поиграть…

– Одно другому не мешает. Мы на вас рассчитываем.

– Тогда будем играть, – сказал Мамаев навестившему его депутату Ивану Сухареву.

МК
Теги: Мамаев
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#35  zenitchik123   (Сегодня, 21:49)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
не...не прочувствовал.... пусть переведут к уркам, из вип-камеры - в общаг, с клопами и крысами....и никакого внимания в виде интервью, соцсетей и пр.!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#34  Roganov   (Сегодня, 21:47)
  • -1
  •  (1)
online

Barmaley,
Когда человек бережет здоровье, он будет опасаться вступать в матерную полемику с пьяной толпой. Ничего там с его здоровьем серьезного не случилось.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#33  Barmaley   (Сегодня, 21:45)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Roganov
robinzen,
Какие 7 и 12 лет?! Что ты за журнашлюгами повторяешь ахинею? За мордобой условно дают ранее не судимым.

Когда бьют тренированными годами ногами, это не мордобой, а ногобой. Причем в составе преступной группы.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#32  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 21:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Иванов
Ну так вот и выходи по-мужски: накосячил - отвечай, а не ной сиди.

Тоже самое хотел написать- не скули будь мужиком
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#31  Barmaley   (Сегодня, 21:39)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Roganov
Сколько можно это мусолить. Отпинали чудака за грязный язык. Заплатили бы ему, он еще и доволен был бы. Так нет, посадили зачем-то на время следствия. Как будто они сбежать могут. Не понимаю...

Ты еще тупее Мамаева, раз не понимаешь, что здоровье нельзя вернуть даже за очень большие деньги. А потерять здоровье и потерять спортивную форму, это не одно и тоже.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#30  Roganov   (Сегодня, 21:33)
  • +1
  •  (3)
online

Народ, желать тюрьмы кому-то так же как желать болезни или смерти. Бумерангом вдарит. Справедливый суд должен наказание определять.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#29  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:28)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Бараны, вы лучше подумайте

Сам ты баран, и далеко думать - тоже, видимо, не привык...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#28  american boy   (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (2)

Roganov, за мордобой из-за национальной неприязни условкой не отделаешся..
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#27  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:27)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Бараны, вы лучше подумайте, что если футболеров, людей с большими деньгами и связями, сгибают в бараний рог вопреки законности, то что сделают с вами, вступи вы в конфликт с чиновником? Вы, простое быдло, и правда пойдете по статье за экстремизм.

А ты что предлагаешь, всех футболеров и чиновников - отпускать (вдруг потом инад народом "сжалятся"), а сажать только простых?

Или ты хочешь сказать, что ты постоянно - на протестных минитгах, а все остальные дерьмо?


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#26  xxd   (Сегодня, 21:24)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мамаев не пиздИ и не пИздим будешь.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#25  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 21:24)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
Ну, ошибся. И чего не выпускают? Так хочет общество, мать его...

Да, хочет. Хочет, чтобы пьяное мурло, бьющее людей, было изолировано. А еще хочет, чтобы воспитывали не только безденежную шпану. Такой вот заказ от общества.

Еще бы детишек толстосумов да генералов с депутатами осмелились прижать. Общество еще больше благодарно было бы.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#24  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:09)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Бараны, вы лучше подумайте, что если футболеров, людей с большими деньгами и связями, сгибают в бараний рог вопреки законности, то что сделают с вами, вступи вы в конфликт с чиновником? Вы, простое быдло, и правда пойдете по статье за экстремизм.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#23  foresten  Челябинск (Сегодня, 21:09)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
этот чудак еще не понял.. сиди дальше думай.
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#22  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:03)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: barakuda
огорчу тебя... я в нём работаю... и знаю не по наслышке как и что происходит ..

У этих людей в голове собственные законы и собственное знание уголовной практики, почерпнутое из голливудских фильмов-комиксов. Интеллект там не ночевал.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#21  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:02)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще видно, что Мамаев полный кретин. Его высказывания не свидетельствуют о раскаянии, а только - о досаде, злобе и тупости (злится, гадёныш, что влип по-крепкому)...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#20  Roganov   (Сегодня, 20:59)
  • 0
  •  (6)
online

robinzen,
Какие 7 и 12 лет?! Что ты за журнашлюгами повторяешь ахинею? За мордобой условно дают ранее не судимым.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#19  Евгений Буров   (Сегодня, 20:59)
  • +1
  •  (5)

Цитата: barakuda
Не оправдываю, но соглашусь... у нас реально так... если бы всех сажали в сизо за такое - места бы не хватило... в подавляющем большинстве случаев, в схожей ситуации, злодей пойдёт гулять до суда на свободу !!! Кто не согласен - может минусовать !!!

зачем минусовать -в камерах сидят пачками спят по очереди и так до суда а потом условно после1-2 лет и на свободу -так бывает аэти фантики себя неприкосаемыми почуяли они жезвездыа вот для меня лично они ни кто из техже ворот от куда весь народ confused
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#18  barakuda  Апатиты (Сегодня, 20:59)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: robinzen
на свободу по статье, где 7 лет или 12 светит? ты ничего не перепутал? ты вообще с правосудием нашим знаком хоть чуток?

огорчу тебя... я в нём работаю... и знаю не по наслышке как и что происходит ...
Регистрация: 8.04.2011 [жалоба]
#17  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:58)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
А ведь за их приключения нормальным пацанам
с улицы влупили бы по полной,года по 3 колонии

За чиновника - да. За обычного человека получили бы условку а то и вовсе штраф. В этом суть, вы не в тех людях врагов видите.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#16  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:57)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: barakuda
то пошли бы до суда гулять на свободу...

на свободу по статье, где 7 лет или 12 светит? ты ничего не перепутал? ты вообще с правосудием нашим знаком хоть чуток?


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#15  barakuda  Апатиты (Сегодня, 20:54)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: robinzen
Спят в ТРИ СМЕНЫ!!!!

так я об этом и говорю... что были бы не они а кто то другой... не отмороженные и без уголовного прошлого, то пошли бы до суда гулять на свободу... а тут нет ... тут общественность возмутилась и нужно устроить показательную порку...
Регистрация: 8.04.2011 [жалоба]
#14  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:54)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: barakuda
если бы всех сажали в сизо за такое - места бы не хватило

А у нас в Питере, например - и не хватет! сильно не хватает, товарищ! В камерах, где должны сидеть по 10 человек - по 25-30 сидят. Спят в ТРИ СМЕНЫ!!!!

А Кокошу и Мамая поместили - просто в ТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ! так сказать, выказали уважение! А посидели они бы в Крестах у нас - посЕдели бы!

И он еще ноет, полудурок!


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#13  barakuda  Апатиты (Сегодня, 20:51)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pivo69
А ведь за их приключения нормальным пацанам
с улицы влупили бы по полной,года по 3 колонии
общего режима...

Может у Вас в Германии и влепили бы - у нас нет... у нас суд очень гуманный...
Регистрация: 8.04.2011 [жалоба]
#12  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:50)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не теряй форму. Паша. Лес валить тоже не просто...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#11  barakuda  Апатиты (Сегодня, 20:48)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Не оправдываю, но соглашусь... у нас реально так... если бы всех сажали в сизо за такое - места бы не хватило... в подавляющем большинстве случаев, в схожей ситуации, злодей пойдёт гулять до суда на свободу !!!
Их не было смысла сажать, т.к. уж точно у них не будет умысла скрыться от суда и следствия...
Кто не согласен - может минусовать !!!
Регистрация: 8.04.2011 [жалоба]
#10  Bierbauch  Germany (Сегодня, 20:47)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Бавария»
Я тоже думаю, СИЗО - это не правильно! Какие там тренировки? Как там можно поддерживать форму? Вот, лесоповал - это хорошо! Это правильно! И на свежем воздухе, и спортивную форму не потеряешь!


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
#9  Roganov   (Сегодня, 20:46)
  • -6
  •  (6)
online

Сколько можно это мусолить. Отпинали чудака за грязный язык. Заплатили бы ему, он еще и доволен был бы. Так нет, посадили зачем-то на время следствия. Как будто они сбежать могут. Не понимаю...
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#8  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:46)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ну так вот и выходи по-мужски: накосячил - отвечай, а не ной сиди.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#7  miktar   (Сегодня, 20:43)
  • +5
  •  (7)

Ощущение - их хари били, а не они людей....


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#6  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:38)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Жаловаться на общество и на меру пресечения, избранную судом, плохая идея. Лучше для себя он точно не сделал, только судью упрекнул, как бы не аукнулось.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
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