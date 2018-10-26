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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Павел Мамаев: зачем держать в СИЗО, отрывать от детей? Так хочет общество. Показательная порка
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказал, как поддерживает форму в спортивном зале СИЗО.
– Занимаемся упорно, форму не теряем и стараемся тут не унывать. Была ошибка, мы признаем. Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество.
Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история – разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения?
Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой? Потерпевший чиновник Денис Пак заявил мне, что претензии ко мне не имеет. Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается.
В общем, ждем пока общественное мнение изменится. Будем по-мужски выходить из ситуации в которую попали.
– В любом случае ждем вас в футбольной команде фракции ЛДПР после освобождения.
– Я бы хотел еще в высшей лиге поиграть…
– Одно другому не мешает. Мы на вас рассчитываем.
– Тогда будем играть, – сказал Мамаев навестившему его депутату Ивану Сухареву.
МК
– Занимаемся упорно, форму не теряем и стараемся тут не унывать. Была ошибка, мы признаем. Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество.
Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история – разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения?
Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой? Потерпевший чиновник Денис Пак заявил мне, что претензии ко мне не имеет. Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается.
В общем, ждем пока общественное мнение изменится. Будем по-мужски выходить из ситуации в которую попали.
– В любом случае ждем вас в футбольной команде фракции ЛДПР после освобождения.
– Я бы хотел еще в высшей лиге поиграть…
– Одно другому не мешает. Мы на вас рассчитываем.
– Тогда будем играть, – сказал Мамаев навестившему его депутату Ивану Сухареву.
МК
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