Магомед Адиев: себе и "Анжи" я ставлю два. Можно я уйду?

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев кратко прокоментировал поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России. Махачкалинцы занимают предпоследнее место в таблице с 10 очками.- Оценка - два. Больше у меня оценок нет. Поздравляю "Ростов" с заслуженной победой, они смотрелись лучше нас. Себе и команде я ставлю два. С вашего разрешения, можно я уйду?