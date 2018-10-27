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Магомед Адиев: себе и "Анжи" я ставлю два. Можно я уйду?

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев кратко прокоментировал поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России. Махачкалинцы занимают предпоследнее место в таблице с 10 очками.

- Как вы оцените игру? Получилось два разных тайма...

- Оценка - два. Больше у меня оценок нет. Поздравляю "Ростов" с заслуженной победой, они смотрелись лучше нас. Себе и команде я ставлю два. С вашего разрешения, можно я уйду?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 21:44
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