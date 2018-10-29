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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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СМИ: у Рауля Рианчо есть 4 матча, чтобы удержаться во главе "Спартака"
Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде сыграет с "Рубином".
По данным "Бизнес-Online", Рауль Рианчо должен проявить себя в 4 матчах в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".
"Рианчо после ничьей с Глазго делал акцент на команде и игроках. Сегодня ему важно заслужить их доверие, а не руководства или журналистов. Два года назад, когда Бердыев уже готовился подписывать контракт со "Спартаком", опытные лидеры команды, вроде Дениса Глушакова, всерьез испугались. Они понимали,что у Бердыева есть свои игроки, которых он приведет на их место, и активно включились в поддержку Карреры, который не будет расчищать команду. Это сработало.
Сейчас Рауль в тех же статусе и роли. Глушаков и Андрей Ещенко вернулись в состав еще и поэтому. Сегодня тренеру "Спартака" нужна их поддержка и важно стать для них авторитетом, ведь именно они держат коллектив. Только сработавшись с лидерами у Рианчо есть шанс удержаться в "Спартаке". По нашей информации, Раулю дали 4 матча, чтобы проявить себя в клубе и удержаться", - говорится в сообщении.
По данным "Бизнес-Online", Рауль Рианчо должен проявить себя в 4 матчах в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".
"Рианчо после ничьей с Глазго делал акцент на команде и игроках. Сегодня ему важно заслужить их доверие, а не руководства или журналистов. Два года назад, когда Бердыев уже готовился подписывать контракт со "Спартаком", опытные лидеры команды, вроде Дениса Глушакова, всерьез испугались. Они понимали,что у Бердыева есть свои игроки, которых он приведет на их место, и активно включились в поддержку Карреры, который не будет расчищать команду. Это сработало.
Сейчас Рауль в тех же статусе и роли. Глушаков и Андрей Ещенко вернулись в состав еще и поэтому. Сегодня тренеру "Спартака" нужна их поддержка и важно стать для них авторитетом, ведь именно они держат коллектив. Только сработавшись с лидерами у Рианчо есть шанс удержаться в "Спартаке". По нашей информации, Раулю дали 4 матча, чтобы проявить себя в клубе и удержаться", - говорится в сообщении.
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