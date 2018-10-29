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СМИ: у Рауля Рианчо есть 4 матча, чтобы удержаться во главе "Спартака"

Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде сыграет с "Рубином".

По данным "Бизнес-Online", Рауль Рианчо должен проявить себя в 4 матчах в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".

"Рианчо после ничьей с Глазго делал акцент на команде и игроках. Сегодня ему важно заслужить их доверие, а не руководства или журналистов. Два года назад, когда Бердыев уже готовился подписывать контракт со "Спартаком", опытные лидеры команды, вроде Дениса Глушакова, всерьез испугались. Они понимали,что у Бердыева есть свои игроки, которых он приведет на их место, и активно включились в поддержку Карреры, который не будет расчищать команду. Это сработало.

Сейчас Рауль в тех же статусе и роли. Глушаков и Андрей Ещенко вернулись в состав еще и поэтому. Сегодня тренеру "Спартака" нужна их поддержка и важно стать для них авторитетом, ведь именно они держат коллектив. Только сработавшись с лидерами у Рианчо есть шанс удержаться в "Спартаке". По нашей информации, Раулю дали 4 матча, чтобы проявить себя в клубе и удержаться", - говорится в сообщении.
Теги: Рианчо Спартак
Сегодня, 14:18
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14
(5)
#14  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:13)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто во что горазд забавляются щеглы, самим то не противно что в говне роетесь и помои льете кто куда.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#13  safonas   (Сегодня, 16:12)
  • 0
  •  (2)
online

надеюсь все 4 матча просрет Спартак, тогда может Федун задумается как гробить клуб своей непрофессиональностью


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#12  ржд гуд  саратов (Сегодня, 16:07)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А почему тогда тренера из спортшколы не пригласили?! Стоил бы Федуну сущие копейки, а прогнулся бы под Ромашку не хуже, коль игроки играют сами, а тренер - это 10% успеха!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#11  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 15:48)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
нового тренера "из ниоткуда", чтобы потом его выгнать...

Сережа Семак прочитав такое будет очень недоволен такой трактовкой
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#10  Брюзга  Рязань (Сегодня, 15:42)
  • -1
  •  (1)
online

Клоунада.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 15:18)
  • -4
  •  (6)

Цитата: robinzen
Это просто концерт...

Шапито свернула лавочку. Кот круглыми глазами смотрел афишу- На арене цирка клоуны! Гладиаторы и их мечты. Интересно подумал он. Но цирк как-то не любил с детства. Театры, артисты , лицемеры. Огни сверкали , перемигивались, манили. Каштанка огромного размера сидела у ног кота.
)))
Der Kater und das Unternehmen (T M)
Accept


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:01)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Свинарня "обычными" путями не ходит... Она проверяет (потерянными очками) нового тренера "из ниоткуда", чтобы потом его выгнать...

Вообще самое смешное. что выгнали тренера прямо посреди сезоне, заранее не подыскав ему замену. Это просто концерт...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  ajax101  Москва (Сегодня, 14:55)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
То есть, если каждые три месяца в Спартаке менять тренеров, пугая Ромашку приходом Бердыева, то они начнут выкладываться в играх и на тренировках по полной!
Может в Тарасовке фото Бердыева повесить... чтобы не расслаблялись?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#6  DROOZD  брянск (Сегодня, 14:51)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Де жа вю мля..только тогда рианчу звали Дмитрий Гунько


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 14:48)
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Уже половина тренеров в ПЛ контракты разорвали ради свинарни, в очередь выстроились, а они четыре матча confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Schweinsteiger   (Сегодня, 14:46)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
не правильная новость. правильная: у игроков есть 4 матча, чтобы слить рауля рианчо.


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:35)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Значит у Рианчо есть карт-бланш на целых три ..... поражения?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 14:34)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
"Бизнес-Online" следует "верить

Естесссно...:)))
Осталось дождаться какие факты выведал чешский корреспондент Наипнул Стакашек и сенсаций от его болгарской коллеги Стояны Раковой...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 14:23)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
"Бизнес-Online" следует "верить". Это же главный спортивный ресурс после "Крестьянской колхозницы"...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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