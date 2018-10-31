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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Зенит" в гостях у "Ростова", "Локомотив" опять играет с "Енисеем". Превью 1/8 кубка России
Сегодня начинается очередная стадия розыгрыша отечественного кубка. О всех парах, которые будут бороться за право попасть в четвертьфинал.
"Тюмень" стала второй командой из ФНЛ, пробившейся в 1/8 кубка России. Причем в отличие от "Нижнего Новгорода" - дальше о нем мы еще поговорим - сделали они это сенсационно. Давайте честно, все-таки от онемевшей "Уфы", провалившей начало сезона, ожидали чего-то интересного еще меньше, чем от обескровленного, лишенного половины состава ЦСКА, который победила "Тюмень" в серии пенальти.
В ФНЛ у сибиряков пока что все идёт не особо здорово. "Тюмень" на пятом с конца месте. Впрочем, никто до начала сезона иного не ожидал.
"Тамбов" выходит на чистое первое место. Обзор 19-го тура ФНЛ
"Оренбург" справился с навалившимися трудностями в чемпионате. Вот уже три тура команда Федотова не проигрывает. Сначала был обыгран "Ростов", затем случились ничьи с "Енисеем" и "Арсеналом". Запас прочности у "Оренбурга" безусловно есть: осталось только понять, насколько для уральцев важен второй турнир.
"Урал" - "Нижний Новгород"
Среда, 17:00. Youtube канал "Урал-ТВ"
На очереди еще один представитель лучшей лиги мира. "Нижний Новгород", преодолевший сопротивление "Уфы" Томарова, выглядит куда солиднее предыдущего участника ФНЛ. Нижегородский коллектив замыкает пятёрку лидирующих команд.
Да и "Урал" целостности так и не обрел. Подопечные Парфенова играют в куда более интересный футбол - об этом мы говорим постоянно, - если сравнивать коллектив из Екатеринбурга с другими средними командами премьер-лиги. Только вот очки "Урал" набирает не особо регулярно. На данный момент они располагаются всего лишь на расстоянии двух баллов от зоны стыковых матчей.
Вот и в последнем туре екатеринбуржцы не смогли сломить сопротивление "Уфы" - разошлись мировой.
Аленичева никак не уволят. Хотя собираются уже, наверное, около двух месяцев. Команда из Красноярска идет на последнем месте с солидным отставанием, но главный тренер продолжает сохранять свое место.
На минувших выходных команды уже встречались между собой: "Локомотив" на выезде не оставил противникам никаких шансов. "Железнодорожники" оформили три безответных гола, а отличились в составе "красно-зеленых" Алексей Миранчук, Эдер и Фернандеш.
Конечно, в еврокубках у "Локомотива" дела идут пока что не очень здорово, но в случае с кубком стоит, наверное, ориентироваться именно на результаты в чемпионате. А в последнее время у команды Семина они отличные. Шансы у "Енисея" будут лишь в случае слабой мотивации москвичей.
Здесь основная интрига кроется в фигуре тренера "Арсенала" Олега Кононова. Именно этого специалиста большинство журналистов ставит главным номинантом на пост тренера "Спартака". И вокруг него сейчас очень много слухов.
Один из самых популярных инсайдеров в российском футболе Нобель Арустамян уже опубликовал занимательную историю о том, как игрокам Тулы по пути на матч сообщали, что Кононов не будет руководить "Арсеналом", а потом отменяли свое решение. Что любопытно, такая история со специалистом случилась по дороге на игру против команды, из которой его не так давно уволили.
Нобель Арустамян рассказал о ситуации с Олегом Кононовым
На этот счет наверняка будет немало сказано, а в контексте игры следует заметить, что "Ахмат" дома пока что не проигрывает. На данный момент команды располагаются в таблице рядом, так что грозненцев и туляков наверняка ожидает равная игра.
Самара меняется после смены главного тренера. При Божовиче "крылышки" действуют заметно интереснее и оригинальнее, особенно впереди, только вот с победами пока что все туго. Сначала черногорец сыграл вничью с "Уралом", затем - проиграл "Зениту". Как говорили многие именитые представители футбольной общественности, абсолютно незаслуженно.
"Краснодар" вернулся в большую игру после серии из трех поражений (двух в чемпионате и одной в Лиге Европы). В последнем туре "быки" шикарно переломили игру с московским ЦСКА и таки вырвали победу. Так что усиливающемся самарцам будет крайне тяжело зацепиться хотя бы за дополнительное время, учитывая разницу в классе.
Наверное, центральный матч 1/8 финала. Карпин прекрасно рубится с коллективами,
которые любят владеть мячом, так что все шансы показать свой лучший футбол у дончан есть. Тем более сейчас, когда питерцы испытывают определенные игровые проблемы и вполне способы легко оступиться.
Даже игроки говорят, что «Зенит» плох. О спаде команды Семака
В минувшем туре южане с минимальным преимуществом победили "Анжи" - до этого команда Карпина уступала в нескольких встречах подряд, так что настроение сейчас у "желто-синих" на подъеме.
"Красно-белые" без Карреры уже сыграли в еврокубках и чемпионате - остался только кубок. Пока что без итальянца "Спартак" не побеждает, да и не сказать, что убеждает по тем двум последним матчам, которые мы увидели. Все те же проблемы: да и с чего им исчезнуть, если работает человек из штаба Карреры, отвечавший как раз за тактику?
Но как бы "Спартаку" не хотелось отвертеться от звания фаворита в этой игре, не получится. "Анжи", который еще недавно был способен отобрать очки у любой команды нашего чемпионата, сдает все больше - не может не сказываться ситуация с деньгами. Если в регулярном первенстве Махачкала еще способна зарубиться, то дополнительные расходы им не нужны точно.
Так что, есть ощущение, "Анжи" даже не будет ложиться костьми на поле - в их условиях просто не найдется место дополнительному турниру.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Оренбург" - "Тюмень"
Среда, 14:00. Матч Премьер
Среда, 14:00. Матч Премьер
"Тюмень" стала второй командой из ФНЛ, пробившейся в 1/8 кубка России. Причем в отличие от "Нижнего Новгорода" - дальше о нем мы еще поговорим - сделали они это сенсационно. Давайте честно, все-таки от онемевшей "Уфы", провалившей начало сезона, ожидали чего-то интересного еще меньше, чем от обескровленного, лишенного половины состава ЦСКА, который победила "Тюмень" в серии пенальти.
В ФНЛ у сибиряков пока что все идёт не особо здорово. "Тюмень" на пятом с конца месте. Впрочем, никто до начала сезона иного не ожидал.
"Тамбов" выходит на чистое первое место. Обзор 19-го тура ФНЛ
"Оренбург" справился с навалившимися трудностями в чемпионате. Вот уже три тура команда Федотова не проигрывает. Сначала был обыгран "Ростов", затем случились ничьи с "Енисеем" и "Арсеналом". Запас прочности у "Оренбурга" безусловно есть: осталось только понять, насколько для уральцев важен второй турнир.
"Урал" - "Нижний Новгород"
Среда, 17:00. Youtube канал "Урал-ТВ"
На очереди еще один представитель лучшей лиги мира. "Нижний Новгород", преодолевший сопротивление "Уфы" Томарова, выглядит куда солиднее предыдущего участника ФНЛ. Нижегородский коллектив замыкает пятёрку лидирующих команд.
Да и "Урал" целостности так и не обрел. Подопечные Парфенова играют в куда более интересный футбол - об этом мы говорим постоянно, - если сравнивать коллектив из Екатеринбурга с другими средними командами премьер-лиги. Только вот очки "Урал" набирает не особо регулярно. На данный момент они располагаются всего лишь на расстоянии двух баллов от зоны стыковых матчей.
Вот и в последнем туре екатеринбуржцы не смогли сломить сопротивление "Уфы" - разошлись мировой.
"Локомотив" - "Енисей"
Среда, 19:30. Матч ТВ
Среда, 19:30. Матч ТВ
Аленичева никак не уволят. Хотя собираются уже, наверное, около двух месяцев. Команда из Красноярска идет на последнем месте с солидным отставанием, но главный тренер продолжает сохранять свое место.
На минувших выходных команды уже встречались между собой: "Локомотив" на выезде не оставил противникам никаких шансов. "Железнодорожники" оформили три безответных гола, а отличились в составе "красно-зеленых" Алексей Миранчук, Эдер и Фернандеш.
Конечно, в еврокубках у "Локомотива" дела идут пока что не очень здорово, но в случае с кубком стоит, наверное, ориентироваться именно на результаты в чемпионате. А в последнее время у команды Семина они отличные. Шансы у "Енисея" будут лишь в случае слабой мотивации москвичей.
"Ахмат" - "Арсенал"
Среда, 19:30. Матч Премьер
Среда, 19:30. Матч Премьер
Здесь основная интрига кроется в фигуре тренера "Арсенала" Олега Кононова. Именно этого специалиста большинство журналистов ставит главным номинантом на пост тренера "Спартака". И вокруг него сейчас очень много слухов.
Один из самых популярных инсайдеров в российском футболе Нобель Арустамян уже опубликовал занимательную историю о том, как игрокам Тулы по пути на матч сообщали, что Кононов не будет руководить "Арсеналом", а потом отменяли свое решение. Что любопытно, такая история со специалистом случилась по дороге на игру против команды, из которой его не так давно уволили.
Нобель Арустамян рассказал о ситуации с Олегом Кононовым
На этот счет наверняка будет немало сказано, а в контексте игры следует заметить, что "Ахмат" дома пока что не проигрывает. На данный момент команды располагаются в таблице рядом, так что грозненцев и туляков наверняка ожидает равная игра.
Крылья Советов - Краснодар
Четверг, 18:00. Матч Премьер
Четверг, 18:00. Матч Премьер
Самара меняется после смены главного тренера. При Божовиче "крылышки" действуют заметно интереснее и оригинальнее, особенно впереди, только вот с победами пока что все туго. Сначала черногорец сыграл вничью с "Уралом", затем - проиграл "Зениту". Как говорили многие именитые представители футбольной общественности, абсолютно незаслуженно.
"Краснодар" вернулся в большую игру после серии из трех поражений (двух в чемпионате и одной в Лиге Европы). В последнем туре "быки" шикарно переломили игру с московским ЦСКА и таки вырвали победу. Так что усиливающемся самарцам будет крайне тяжело зацепиться хотя бы за дополнительное время, учитывая разницу в классе.
Ростов - Зенит
Четверг, 19:00. Матч ТВ
Четверг, 19:00. Матч ТВ
Наверное, центральный матч 1/8 финала. Карпин прекрасно рубится с коллективами,
которые любят владеть мячом, так что все шансы показать свой лучший футбол у дончан есть. Тем более сейчас, когда питерцы испытывают определенные игровые проблемы и вполне способы легко оступиться.
Даже игроки говорят, что «Зенит» плох. О спаде команды Семака
В минувшем туре южане с минимальным преимуществом победили "Анжи" - до этого команда Карпина уступала в нескольких встречах подряд, так что настроение сейчас у "желто-синих" на подъеме.
Спартак - Анжи
Четверг, 20:00. Матч Премьер
Четверг, 20:00. Матч Премьер
"Красно-белые" без Карреры уже сыграли в еврокубках и чемпионате - остался только кубок. Пока что без итальянца "Спартак" не побеждает, да и не сказать, что убеждает по тем двум последним матчам, которые мы увидели. Все те же проблемы: да и с чего им исчезнуть, если работает человек из штаба Карреры, отвечавший как раз за тактику?
Но как бы "Спартаку" не хотелось отвертеться от звания фаворита в этой игре, не получится. "Анжи", который еще недавно был способен отобрать очки у любой команды нашего чемпионата, сдает все больше - не может не сказываться ситуация с деньгами. Если в регулярном первенстве Махачкала еще способна зарубиться, то дополнительные расходы им не нужны точно.
Так что, есть ощущение, "Анжи" даже не будет ложиться костьми на поле - в их условиях просто не найдется место дополнительному турниру.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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