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Тимощук: Кокорин после возвращения в строй был в отличной форме, очень жаль, что все так вышло

Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о том, насколько команде не хватает Александра Кокорина.

"Когда играешь в таком плотном графике, любая потеря весома. По травме кто-то выбыл или по какой другой причине.

После возвращения в строй Кокорин набрал очень хорошую форму. В последних матчах показал, топ-футбол. Он очень большую помощь давал команде, когда выходил на поле.

Очень жаль, что все так вышло. "Зениту" его сильно не достает", - сказал Тимощук.

"Матч ТВ"
Теги: Зенит Кокорин Тимощук
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