Игорь Шалимов - о Рауле Рианчо: дважды снаряд в одну воронку попасть не может

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов заявил, что ничего не знает об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Рауле Рианчо."Вообще не знаю, кто это. Не думаю, что это вариант подобный Каррере - два раза снаряд в одну воронку не попадает.Плюс Массимо выступал на высоком уровне в "Ювентусе", был классным футболистом. Трудился в тренерском штабе туринцев – а это многое значит", - сказал Шалимов.