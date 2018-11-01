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Игорь Шалимов - о Рауле Рианчо: дважды снаряд в одну воронку попасть не может

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов заявил, что ничего не знает об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Рауле Рианчо.

"Вообще не знаю, кто это. Не думаю, что это вариант подобный Каррере - два раза снаряд в одну воронку не попадает.

Плюс Массимо выступал на высоком уровне в "Ювентусе", был классным футболистом. Трудился в тренерском штабе туринцев – а это многое значит", - сказал Шалимов.
Теги: Шалимов Спартак Рианчо Каррера
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