Рауль Рианчо: вы видели, сколько у нас было моментов. Футбол такой

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал игру против "Урала" (1:2).– Почему проиграли? Потому что нам забили на один мяч больше, чем мы. Такое случается. У нас 14 ударов по воротам, из них шесть – в створ. У "Урала" пять ударов в створ. Мяч не шел. Вы видели, сколько у нас было моментов. Футбол такой.