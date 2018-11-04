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Рауль Рианчо: вы видели, сколько у нас было моментов. Футбол такой

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал игру против "Урала" (1:2).

– Почему проиграли? Потому что нам забили на один мяч больше, чем мы. Такое случается. У нас 14 ударов по воротам, из них шесть – в створ. У "Урала" пять ударов в створ. Мяч не шел. Вы видели, сколько у нас было моментов. Футбол такой.
Теги: Рианчо Спартак Урал
Сегодня, 21:25
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#32  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:28)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Федуну нужно срочно порабоиать с судейским корпусом!! В чемпионский сезон помогло же!!
Хотя уже сейчас Сраптак пробил больше всех пенальти!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#31  Конек   (Сегодня, 22:18)
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online

Да и вообще это судейка убил спартак-не удалил пару-тройку игроков Урала и не поставил липовый пеналь, как спартак может побеждать в таких тяжелых условиях? smile
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#30  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:09)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Это такой же физрук как и Семак!Только Семак двух слов связать не может а этот видать начитанный!Хорошо что он временно!

Чушь...31 очко и первое место в группе ЛЕ...физрук? У кого-то из великих лучше, Бердыев или Семин и проч.? Тоже физруки...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#29  fd65   (Сегодня, 22:07)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы видели - моментов ноль..... Урал играл лучше.... Это футбол....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#28  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:01)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sever8689
Рианчо тебе колхоз доверить нельзя,какой колхоз бригаду.

ну так доверили же!.. smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#27  Hank Moody  Россия (Сегодня, 22:00)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Карпин владение и количество пассов считал,этот удары,так скоро попадания по мячу считать начнут satisfied


--------------------
— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#26  Гастэряну   (Сегодня, 21:58)
  • 0
  •  (4)

Цитата: Sever8689
Рианчо тебе колхоз доверить нельзя,какой колхоз бригаду

но тушинский свинарник для начала вполне можно
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#25  igorspartak  Тверь (Сегодня, 21:52)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Чем-то он Гамулу напоминает)

дебила он напоминает


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#24  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:52)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Это такой же физрук как и Семак!Только Семак двух слов связать не может а этот видать начитанный!Хорошо что он временно!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#23  miktar   (Сегодня, 21:51)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Sever8689
Рианчо тебе колхоз доверить нельзя

МОЖНО! ферма , это небольшая частичка колхоза....


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#22  Charodei  Борзя (Сегодня, 21:51)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Это заговор,Рианчо.Выучи это русское слово и используй его во всех ситуациях.Иногда помогает.До поры до времени.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#21  miktar   (Сегодня, 21:45)
  • +1
  •  (5)
online

а скока было?


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#20  Batman   (Сегодня, 21:44)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Чем-то он Гамулу напоминает)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#19  Гастэряну   (Сегодня, 21:43)
  • +1
  •  (7)

Цитата: Nastroenie
Все адекватные болельщики на стороне Рауля и нашего капитана - Дениса Глушакова.

полностью поддерживаю ваше авторитетное и объективное мнение
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#18  Sever8689  Владимир (Сегодня, 21:39)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Рианчо тебе колхоз доверить нельзя,какой колхоз бригаду.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#17  utekay  Россия (Сегодня, 21:37)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Рауль Рианчо: вы видели, сколько у нас было моментов. Футбол такой
да, футбол он сцуко такой...моментов у Урала действительно было немало. После первого тайма могли 3-0 спокойно вести.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#16  pikaldi  voronezh (Сегодня, 21:37)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это даже не похороны ...Это писдэс полный.
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#15  Катрапс  Россия (Сегодня, 21:37)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ffora,
Мукунка?
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#14  AndNow60  Карелия (Сегодня, 21:36)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
С засРанчо надо заключать контракт! Чисто свиной тренеришка! smile


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#13  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 21:36)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ублюдон, уйди сам.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#12  XERX  - (Сегодня, 21:36)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
небыло у вас никуя!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#11  ffora  russia (Сегодня, 21:33)
  • 0
  •  (6)

теперь ясно кто будет новым тренер -тренер с победным духом -вот кого ждали, родной спартаковец
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#10  zloy   (Сегодня, 21:33)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Барселона»
еще один сказочник! Карп, карера , теперь этот, игра оказывается у СМ отличная)))
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#9  Савелий  Россия (Сегодня, 21:32)
  • -3
  •  (7)
online

Рауль, быть тебе козлом отпущения.... Беги. Ща Федун из отпуска откинется, проси отступные и беги...

В этом говномясебардаке сделают любого Богом, а потом окунут в навоз...
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#8  Nastroenie  Москва (Сегодня, 21:32)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Всё верно говорит Рауль, безобразное, заказное судейство и дикое невезение не позволило получить три очка, но скоро всё изменится. Все адекватные болельщики на стороне Рауля и нашего капитана - Дениса Глушакова.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#7  РостовПапа   (Сегодня, 21:31)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Да он еще и издевается над нами. Вместо того чтобы признать свою полную никчемность
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#6  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:30)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Заслуженные мастера футбольного спорта в мишень 7х2,5 м попадают менее чем в половине случаев... scream
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#5  Катрапс  Россия (Сегодня, 21:30)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вы видели сколько у Спартака было тренеров?! Федун такой...
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#4  SM2112  Москва (Сегодня, 21:28)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Столько же сколько у Урала!!!
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
#3  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 21:28)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Рианчушкаверим!!!


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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