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Рауль Рианчо: зачем мы хотим разрушить клуб с 96-летней историей?

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после поражения от «Урала» (1:2) поблагодарил футболистов за заряженность, покритиковал болельщиков и высказался на тему виновных в игровом хаосе команды.

- Могу сказать только спасибо футболистам, что они вышли заряженные. 10 баллов из 10. Вы никогда не спрашивали меня о том, что мы всегда делаем две замены до 70-й минуты. И они всегда оказывают положительное влияние. И это значит, что те, кто выходит на замену, тоже полностью заряжены. Именно это я от них требую. Также я хочу, чтобы болельщики были положительно заряжены.

Но мне кажется, что есть внешняя злая сила, которая заставляет игроков нервничать. Вы хорошо знаете этих игроков, но на них оказывается огромное давление. Работать в такой обстановке тяжело. У нас сейчас 2 варианта: или всех игнорировать. Или как я уже говорил, после дождя выглянет солнце. Зачем мы хотим разрушить эту команду? Зачем мы хотим разрушить клуб с 96-летней историей? Он был и до Карреры. Почему молодые игроки подвергаются такому давлению? В чем они виноваты? Безусловно, мы все виноваты в игровом хаосе. При разводе виноват не муж и не жена, а все. Игрокам в этой ситуации нужна помощь. Покивайте мне иногда, покажите позитив. Не мотайте головой, - цитирует Рианчо Sport24.ru.
Теги: Рианчо Спартак
Вчера, 22:38
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(3)
#10  Чорный Властелин Мира  Moscow (Сегодня, 00:17)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Антуан Грейцман
Если без стеба - пора Спартаку менять вектор. Ловить волну, ветер там или что еще.Вот Зенит - виаграл на финише в Адвокатом чемпионат- 2007, через полгода Кубок УЕФА, а на следующий сезон - 5 место, а потом еще хуже было б, если бы не кадровые решения.И что? Спалетти - и еще три года все смотрят, как играть, пока и он не выдохся.Надо вовремя меняться.

Ну вот не соглашусь! Волну поймали, выиграли чемпионат. Второй сезон - третье место, можно пережить. Что было бы, если бы не резкие телодвижения в этом сезоне - теперь уже не узнаем. В истории были тренеры, которые рулили десятки лет - Фергюсон, Венгер - и не каждый год были чемпионами. Их никто не увольнял,. Скажите - нашел с кем сравнивать.. Так я бы понял, если бы решение было продуманным, нашли достойную замену тренеру. Но нет, на эмоциях приняли решение - теперь репу чешут, Рианчу оставить или охуэнного специалиста из Арсенала (Тульского, к сожалению) пригласить. Идиотизм..
Регистрация: 22.11.2015 [жалоба]
#9  Антуан Грейцман  Челябинск (Вчера, 23:34)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
Мы молодцы. Да что там! Я молодец.

Замены, что усиляют.

И вообще, хватит гадить в 96-летнюю историю. Дайте мне порулить. Почему Каррере можно было, а мне нет?

Если без стеба - пора Спартаку менять вектор. Ловить волну, ветер там или что еще.

Вот Зенит - виаграл на финише в Адвокатом чемпионат- 2007, через полгода Кубок УЕФА, а на следующий сезон - 5 место, а потом еще хуже было б, если бы не кадровые решения.

И что? Спалетти - и еще три года все смотрят, как играть, пока и он не выдохся.

Надо вовремя меняться.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#8  Egorysche   (Вчера, 23:09)
  • +1
  •  (3)

отлизал всем, до чьих жоп успел дотянутся и теперь просит позитива в свой адрес... блин, как же жаль фанов спартака
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#7  Mitryas   (Вчера, 23:06)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Может потому что этот клуб всех достал со своим псевдовелиличием
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#6  kuzz  Москва (Вчера, 22:55)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Vlad-ОБЖ 66,
Просто Рауль хочет всем доказать , что даже Петкович футболист, хотя штукатуром мог быть от бога
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Вчера, 22:47)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
нормальный мужик как и Каррера...не их вина, что их ГТ назначают


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Тот Самый   (Вчера, 22:47)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Nastroenie
Все адекватные болельщики с тобой!

И сколько их? Я бы посмотрел на тебя,если бы тебя критиковали 98% болельщиков.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
#3  kuzz  Москва (Вчера, 22:46)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Писдабол 10 из 10 но хорош черт, скользкий как змея так может и до апрельской капели дотянуть
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:44)
  • +2
  •  (2)

Ты зачем Петковича постоянно суёшь в состав?
Вообще стартовый состав ещё непонятнее карреровского..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Вчера, 22:41)
  • +3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Браво Рауль! Все адекватные болельщики с тобой! Рауль - один из нас!
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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