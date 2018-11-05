Владислав Безбородов сегодня проведет свой 200-й матч в качестве арбитра премьер-лиги

Сегодняшняя игра 13-го тура чемпионата России "Уфа" – "Крылья Советов" станет особенной юбилейной для арбитра Владислава Безбородова.45-летний судья проведет свой 200-й матч в качестве арбитра премьер-лиги.До него подобное удавалось только трем судьям – Алексею Николаеву, Юрию Баскакову и Николаю Иванову.