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Владислав Безбородов сегодня проведет свой 200-й матч в качестве арбитра премьер-лиги

Сегодняшняя игра 13-го тура чемпионата России "Уфа" – "Крылья Советов" станет особенной юбилейной для арбитра Владислава Безбородова.

45-летний судья проведет свой 200-й матч в качестве арбитра премьер-лиги.

До него подобное удавалось только трем судьям – Алексею Николаеву, Юрию Баскакову и Николаю Иванову.

"СЭ"
Теги: Уфа Крылья Советов
Сегодня, 12:55
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