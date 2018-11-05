Андрей Аршавин рассказал, сколько денег за него предлагала "Барселона"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин отметил, что мог перейти в "Барселону", но питерский клуб не отпустил его."Правда, я мог перейти в "Барселону". Присылали запрос, 15 миллионов евро за меня предлагали. Им отказал "Зенит". Они не хотели меня продавать. Конечно, хотел оказаться в "Барсе", но не жалею, что получилость так, что я оказался в "Арсенале", - сказал Аршавин в интервью на ютуб-канале "КраСава".