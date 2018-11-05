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Андрей Аршавин рассказал, сколько денег за него предлагала "Барселона"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин отметил, что мог перейти в "Барселону", но питерский клуб не отпустил его.

"Правда, я мог перейти в "Барселону". Присылали запрос, 15 миллионов евро за меня предлагали. Им отказал "Зенит". Они не хотели меня продавать. Конечно, хотел оказаться в "Барсе", но не жалею, что получилость так, что я оказался в "Арсенале", - сказал Аршавин в интервью на ютуб-канале "КраСава".
Теги: Аршавин Барселона Зенит
Сегодня, 20:29
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(3)
#8  kolkor58  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:16)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Gerolsteiner 1001,
А чё на Барсе свет клином сошёлся!? Арсенал тоже неплохой вариант..... был!!! В Арсенале он был звёздочкой, а в Барсе был бы на запасе Звёздных игроков!!!


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Кто не был- тот будет, кто был- не забудет!!!
Регистрация: 3.11.2012 [жалоба]
#7  Gotikaoleg   (Сегодня, 21:12)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SaintPiter777
Ответил 10ти летний ребенок
Цитата: Gotikaoleg
тысячу рублей я бы поверил - скамейку от пыли протирать

ха-ха-ха
подумай барса и аршавин как слон и моська. Просто цену набивает сегодня.
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#6  Frankenstein   (Сегодня, 21:08)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А за пустышку головина в 2 раза больше отвалили,который в подмётки не годится Аршавину,а теперь когда вскрылась афера, дно в пердив пробили))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#5  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ушёл бы в Барсу, не было бы Ливер - Арсенал 4:4!
У всех бывают взлеты и падения, но Шава сделал себе имя в российском футболе, глупо отрицать!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#4  SaintPiter777  saintPiter (Сегодня, 21:05)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ответил 10ти летний ребенок
Цитата: Gotikaoleg
тысячу рублей я бы поверил - скамейку от пыли протирать
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
#3  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:00)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Совершенно по-другому сложилась бы карьера.
Возможно, руководство клуба, поступило эгоистично в данном случае. Такая возможность раз в жизни бывает.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#2  Gotikaoleg   (Сегодня, 20:49)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
тысячу рублей я бы поверил - скамейку от пыли протирать
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#1  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 20:42)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж ...)) Был второй в Барсе , после Корнеева ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
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