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Федор Смолов выразил желание, чтобы эскиз его следующей татуировки сделал Покрас Лампас

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов заявил, что хочет сделать следующую татуировку на теле по эскизу известного российского каллиграфиста Покраса Лампаса.

– Вы тесно связаны с миром искусства, часто появляетесь на нестандартных акциях. Может быть у вас есть идеи художественные какие-то?

– Особо идей художественных у меня не было, разве что болельщики периодически дарят что-то. Что касается Покраса, то было бы круто, если бы он придумал эскиз для моей будущей татуировки. А еще, как идея, можно было бы выстричь газон на стадионе "Локомотива".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Локомотив
Сегодня, 20:10
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#15  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 20:55)
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online

Федя сделал невозможное.
В своих комментариях отношение к его высказываниям у болел всех клубов приблизительно одинаковое.
Может он специально? Для того, чтобы "мир во всем мире"!


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#14  Сибирячок   (Сегодня, 20:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы мозг купил.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#13  Blessing  Спб (Сегодня, 20:54)
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online
Болеет за:
«Зенит»
О..., Покрас.., круто, вся Россия об этом мечтает. Как бы не ругали Федю, а он все таки молодец, очень близок к народу. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:53)
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Болеет за:
«Локомотив»
Скоро дядя Федор станет настоящим афроевропейцем, там свободного места не останется совсем.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#11  pivas   (Сегодня, 20:52)
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Ну дурак и дурак .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
#10  Saveger  СПб (Сегодня, 20:51)
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Болеет за:
«Зенит»
в мире искусства все долбят друг друга в жопы, это всем известно... так что на месте Федора я бы это не афишировал


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#9  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 20:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
каллиграфисты - это те которые на заборе пишут?

судя по всему лампасы красят :))
и они очень известны... в кругу своих друзей

А я не понял...это что, Федя Смолов "тесно связан с миром искусства"? Я...как бы помягче сказать...очень удивлен...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#8  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 20:40)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: robinzen
О чем игрок думает вообще?

Кто сказал, что Федя думает? Оно само вылетает... У нас в лиге вообще мало кто думает хотя бы о спорте - чаще о тату, инстаграме и т.п.
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#7  casabl   (Сегодня, 20:30)
  • -1
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долбак конченый


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#6  nofrills  Москва (Сегодня, 20:30)
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Смотрящий
Нет, я догадываюсь, где у него ещё есть место для нательной живописи...
Но не скажу! smiley

думаю там тоже все занято
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:28)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
О чем игрок думает вообще?


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  fd65   (Сегодня, 20:27)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
На лбу еще набей себе какую нибудь #уйню..., долбо#еб....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:22)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
известного российского каллиграфиста Покраса Лампаса

я извиняюсь за свое невежество, каллиграфисты - это те которые на заборе пишут?
тогда я знаю что будет на татуировках Смолова
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Vadimus_I  г.Уфа (Сегодня, 20:18)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Придурок конченый, нет слов. Тема партака должна быть "как я не забил главный пенальти моей жизни и кто я после этого"
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
#1  Смотрящий  Москва (Сегодня, 20:14)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет, я догадываюсь, где у него ещё есть место для нательной живописи...
Но не скажу! smiley


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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