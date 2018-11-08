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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Адвокат Мамаева: у администрации "Бутырки" всегда найдутся отговорки, чтобы не пускать Мамаева и Кокорина в спортзал (1)
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Федор Смолов выразил желание, чтобы эскиз его следующей татуировки сделал Покрас Лампас
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов заявил, что хочет сделать следующую татуировку на теле по эскизу известного российского каллиграфиста Покраса Лампаса.
– Вы тесно связаны с миром искусства, часто появляетесь на нестандартных акциях. Может быть у вас есть идеи художественные какие-то?
– Особо идей художественных у меня не было, разве что болельщики периодически дарят что-то. Что касается Покраса, то было бы круто, если бы он придумал эскиз для моей будущей татуировки. А еще, как идея, можно было бы выстричь газон на стадионе "Локомотива".
"Спорт-Экспресс"
– Вы тесно связаны с миром искусства, часто появляетесь на нестандартных акциях. Может быть у вас есть идеи художественные какие-то?
– Особо идей художественных у меня не было, разве что болельщики периодически дарят что-то. Что касается Покраса, то было бы круто, если бы он придумал эскиз для моей будущей татуировки. А еще, как идея, можно было бы выстричь газон на стадионе "Локомотива".
"Спорт-Экспресс"
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