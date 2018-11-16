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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Михаил Грушевский: как-то мы уже отвыкли от подобных матчей нашей сборной
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеского матча между сборными Германии и России (3:0).
- Мы отвыкли от такой невнятной игры нашей сборной, - начал Грушевский. - По телевизору сложно было понять что пошло не так, но нельзя не учитывать фактор очень серьёзной перекройки состава, вынужденной перекройки. Сборной вчера очень не хватило Романа Зобнина, например. Ввиду большого количества травм любое сочетание футболистов, которые ранее вместе практически не играли, было рискованным. Мы не выглядели совсем беспомощно, но... это поражение было похоже на проигрыш ЦСКА от "Ромы" в Италии (0:3). Были попытки держать оборону, выбегать в контратаки, но в целом, по содержанию мне вчерашняя игра напомнила матч в Риме.
Я не отношусь к категории людей, которые критически и негативно относятся к натурализации Ари, и к натурализации в целом. Я вообще не понимаю этих разговор: человек на абсолютно законных основаниях получил российский паспорт, так почему его нужно дискриминировать по этническому принципу? Ари на абсолютно законных основаниях может являться кандидатом в сборную. А дальше уже - это спортивный принцип, и Ари здорово играет в этом сезоне за "Краснодар". Но вот дебют в сборной ему вчера не удался. И что, какой сделаем вывод? Крест на карьере Ари в сборной? Наверное, это будет несправедливо, и нужно дать ему ещё один шанс. Не лучшую игру Ари можно объяснить в целом не лучшей игрой сборной в этот вечер.
Очень много негативных разговоров в последнее время на тему натурализации. Давайте вспомним, что ещё одним натурализованным игроком является Марио Фернандес, который отдаёт сборной всего себя, и упрёков он точно не заслуживает. При этом Марио не говорит по-русски, в то время как тот же Ари говорит, но вчера у него не получилось. Оставшийся в запасе Чалов? Я очень хорошо отношусь к Фёдору, но я не уверен в том, что вчерашний матч ему бы удался, для него, к слову, это тоже был бы дебют за сборную, плюс Чалов молод, а Ари 32 года, у него больше опыта.
Я не уважаю разговоры по поводу "натуральный или не натуральный". Призываю остановиться в обсуждении этой темы, так далеко можно зайти. Вчера Лерой Сане истерзал нашу оборону, а он что, ариец чистокровный? Остановите эти разговоры! Дальше мы начнём разбираться в том, а за сборную должны играть чисто русские, или другие национальности Российской Федерации тоже заслуживают этой чести?! Я в шоке от этих пещерно-дремучих разговоров, активной частью которых являются люди, родившиеся и игравшие в СССР. Эти разговоры крайне неприличны, они убоги! Такие разговоры - масштабная проблема, на мой взгляд. Самыми главными факторами вызова игроков в сборную должно быть мастерство и желание представлять национальную команду.
Почему Ари менее достоин считаться гражданином России? Давайте вспомним историю Жерри-Кристиана Тчуйсе, который получил российское гражданство, но в итоге сборной России помахал ручкой. Вот эта вот фигня и клоунада! Но когда гражданство получает Гильерме, который так долго живёт в России... когда мы видим, как за сборную выкладывается Марио Фернандес... он бьётся за национальную команду больше, чем наши этнические россияне. И вообще, натурализация уже давно считается нормальной практикой по всему миру, и стыдиться нам нечему.
Я понимаю разговоры о том, что Ари 32 года, и может, стоит довериться более молодому Чалову. Это футбольный разговор, об этом можно дискутировать. А вот разговоры о том, что этот бразилец, да ещё и смугленький... так вообще далеко можно зайти, и потом ещё будет стыдно.
Rusfootball.info
- Мы отвыкли от такой невнятной игры нашей сборной, - начал Грушевский. - По телевизору сложно было понять что пошло не так, но нельзя не учитывать фактор очень серьёзной перекройки состава, вынужденной перекройки. Сборной вчера очень не хватило Романа Зобнина, например. Ввиду большого количества травм любое сочетание футболистов, которые ранее вместе практически не играли, было рискованным. Мы не выглядели совсем беспомощно, но... это поражение было похоже на проигрыш ЦСКА от "Ромы" в Италии (0:3). Были попытки держать оборону, выбегать в контратаки, но в целом, по содержанию мне вчерашняя игра напомнила матч в Риме.
Я не отношусь к категории людей, которые критически и негативно относятся к натурализации Ари, и к натурализации в целом. Я вообще не понимаю этих разговор: человек на абсолютно законных основаниях получил российский паспорт, так почему его нужно дискриминировать по этническому принципу? Ари на абсолютно законных основаниях может являться кандидатом в сборную. А дальше уже - это спортивный принцип, и Ари здорово играет в этом сезоне за "Краснодар". Но вот дебют в сборной ему вчера не удался. И что, какой сделаем вывод? Крест на карьере Ари в сборной? Наверное, это будет несправедливо, и нужно дать ему ещё один шанс. Не лучшую игру Ари можно объяснить в целом не лучшей игрой сборной в этот вечер.
Очень много негативных разговоров в последнее время на тему натурализации. Давайте вспомним, что ещё одним натурализованным игроком является Марио Фернандес, который отдаёт сборной всего себя, и упрёков он точно не заслуживает. При этом Марио не говорит по-русски, в то время как тот же Ари говорит, но вчера у него не получилось. Оставшийся в запасе Чалов? Я очень хорошо отношусь к Фёдору, но я не уверен в том, что вчерашний матч ему бы удался, для него, к слову, это тоже был бы дебют за сборную, плюс Чалов молод, а Ари 32 года, у него больше опыта.
Я не уважаю разговоры по поводу "натуральный или не натуральный". Призываю остановиться в обсуждении этой темы, так далеко можно зайти. Вчера Лерой Сане истерзал нашу оборону, а он что, ариец чистокровный? Остановите эти разговоры! Дальше мы начнём разбираться в том, а за сборную должны играть чисто русские, или другие национальности Российской Федерации тоже заслуживают этой чести?! Я в шоке от этих пещерно-дремучих разговоров, активной частью которых являются люди, родившиеся и игравшие в СССР. Эти разговоры крайне неприличны, они убоги! Такие разговоры - масштабная проблема, на мой взгляд. Самыми главными факторами вызова игроков в сборную должно быть мастерство и желание представлять национальную команду.
Почему Ари менее достоин считаться гражданином России? Давайте вспомним историю Жерри-Кристиана Тчуйсе, который получил российское гражданство, но в итоге сборной России помахал ручкой. Вот эта вот фигня и клоунада! Но когда гражданство получает Гильерме, который так долго живёт в России... когда мы видим, как за сборную выкладывается Марио Фернандес... он бьётся за национальную команду больше, чем наши этнические россияне. И вообще, натурализация уже давно считается нормальной практикой по всему миру, и стыдиться нам нечему.
Я понимаю разговоры о том, что Ари 32 года, и может, стоит довериться более молодому Чалову. Это футбольный разговор, об этом можно дискутировать. А вот разговоры о том, что этот бразилец, да ещё и смугленький... так вообще далеко можно зайти, и потом ещё будет стыдно.
Rusfootball.info