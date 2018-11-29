Новости партнеров

Сборная России опустилась на семь позиций в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 48-ю строчку в рейтинге ФИФА по итогам ноября.

За прошедший месяц команда Станислава Черчесова потерпела два поражения – в товарищеской игре со сборной Германии (0:3) и в матче Лиги наций от команды Швеции (0:2).

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бельгия – 1727 очков

2 (2). Франция – 1726

3 (3). Бразилия – 1676

4 (4). Хорватия – 1634

5 (5). Англия – 1631

6 (7). Португалия – 1614

7 (6). Уругвай – 1609

8 (8). Швейцария – 1599

9 (9). Испания – 1591

10 (10). Дания – 1589

48 (41). Россия – 1424.

FIFA
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:44)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все возвращается на свои места.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 13:20)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Отобрать у Черчесова ордена и медали, а также, почетные звания за провал 2018 года сборной России по футболу.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.