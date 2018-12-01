Лев против снеговика - проморолик "Енисея" к матчу с "Ахматом" (видео)

Поздравляем всех с первым днём зимы и ждём на матче #ЕнисейАхмат! pic.twitter.com/bWmlhbMtlc — ФК «Енисей» (@FCEnisey) December 1, 2018

Пресс-служба "Енисея" опубликовала в официальном твиттере проморолик к предстоящему матчу с "Ахматом".Матч запланирован на 16:30 по московскому времени. Однако в случае, если за час до матча температура не повысится хотя бы до "минус 15" градусов, то игра будет отменена.