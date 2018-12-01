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Лев против снеговика - проморолик "Енисея" к матчу с "Ахматом" (видео)

Пресс-служба "Енисея" опубликовала в официальном твиттере проморолик к предстоящему матчу с "Ахматом".



Матч запланирован на 16:30 по московскому времени. Однако в случае, если за час до матча температура не повысится хотя бы до "минус 15" градусов, то игра будет отменена.
Теги: Енисей Ахмат
Сегодня, 12:19
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