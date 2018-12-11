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"Динамо" будет готовиться ко второй части чемпионата в Турции

Московское "Динамо" в рамках подготовки ко второй части сезона проведет три сбора в Турции.

Динамовцы соберутся в Новогорске 10 января, пройдут медобследование, и уже 12-го числа отправятся на первый сбор, который, как и два остальных, пройдет в Турции.

Программа подготовки "Динамо" ко второй части сезона:
1 сбор – 12.01 – 24.01, Турция
2 сбор – 27.01 – 08.02, Турция
3 сбор – 11.02 – 23.02, Турция

ФК "Динамо"
Теги: Динамо
Сегодня, 15:49
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