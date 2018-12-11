"Динамо" будет готовиться ко второй части чемпионата в Турции

Московское "Динамо" в рамках подготовки ко второй части сезона проведет три сбора в Турции.Динамовцы соберутся в Новогорске 10 января, пройдут медобследование, и уже 12-го числа отправятся на первый сбор, который, как и два остальных, пройдет в Турции.Программа подготовки "Динамо" ко второй части сезона:1 сбор – 12.01 – 24.01, Турция2 сбор – 27.01 – 08.02, Турция3 сбор – 11.02 – 23.02, Турция