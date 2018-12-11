Константин Рауш: считаю себя русским, а не натурализованным

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш поделился своим мнением о натурализации игроков.– Ничего я не чувствовал. Это же не первый раз в карьере, такое и у меня было, и у других. Не знаю, как в России, но в Германии это в порядке вещей, это считается нормальным. Если люди знают, что в составе соперника играет кто-то, кто играл в Германии, они будут встречать его, мягко говоря, не очень приятно. Это нормально. Я не злюсь, я к этому привык. В футбол играю долго, в том числе в Германии, так что эта ситуация меня никак из себя не выводила.– Мне кажется, это вопрос не ко мне. У нас была пресс-конференция в Лейпциге, Саламычу этот вопрос задавали, и он сказал довольно понятно: Ари имеет право играть за сборную России, у него русский паспорт. Поэтому он его вызвал. Думаю, это все же вопрос к тренерскому штабу, кого они вызывают в сборную.– Я все-таки русским себя считаю, не натурализованным. Я и родился здесь, и родители у меня из России. Слушайте, ну Ари долго играет в России. Это решение тренерского штаба, они выбирают лучших из тех, кто на данный момент времени может играть за сборную России.