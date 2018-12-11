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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Константин Рауш: считаю себя русским, а не натурализованным
Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш поделился своим мнением о натурализации игроков.
– Что чувствовали, когда в матче со сборной Германии в вас летели бумажки с трибуны? Злились?
– Ничего я не чувствовал. Это же не первый раз в карьере, такое и у меня было, и у других. Не знаю, как в России, но в Германии это в порядке вещей, это считается нормальным. Если люди знают, что в составе соперника играет кто-то, кто играл в Германии, они будут встречать его, мягко говоря, не очень приятно. Это нормально. Я не злюсь, я к этому привык. В футбол играю долго, в том числе в Германии, так что эта ситуация меня никак из себя не выводила.
– Удивились, насколько тема натурализации игроков в сборной России в последнее время стала популярной в СМИ?
– Мне кажется, это вопрос не ко мне. У нас была пресс-конференция в Лейпциге, Саламычу этот вопрос задавали, и он сказал довольно понятно: Ари имеет право играть за сборную России, у него русский паспорт. Поэтому он его вызвал. Думаю, это все же вопрос к тренерскому штабу, кого они вызывают в сборную.
– Но вы же тоже считаетесь натурализованным игроком. Эта тема не коробит?
– Я все-таки русским себя считаю, не натурализованным. Я и родился здесь, и родители у меня из России. Слушайте, ну Ари долго играет в России. Это решение тренерского штаба, они выбирают лучших из тех, кто на данный момент времени может играть за сборную России.
Спорт-Экспресс
– Что чувствовали, когда в матче со сборной Германии в вас летели бумажки с трибуны? Злились?
– Ничего я не чувствовал. Это же не первый раз в карьере, такое и у меня было, и у других. Не знаю, как в России, но в Германии это в порядке вещей, это считается нормальным. Если люди знают, что в составе соперника играет кто-то, кто играл в Германии, они будут встречать его, мягко говоря, не очень приятно. Это нормально. Я не злюсь, я к этому привык. В футбол играю долго, в том числе в Германии, так что эта ситуация меня никак из себя не выводила.
– Удивились, насколько тема натурализации игроков в сборной России в последнее время стала популярной в СМИ?
– Мне кажется, это вопрос не ко мне. У нас была пресс-конференция в Лейпциге, Саламычу этот вопрос задавали, и он сказал довольно понятно: Ари имеет право играть за сборную России, у него русский паспорт. Поэтому он его вызвал. Думаю, это все же вопрос к тренерскому штабу, кого они вызывают в сборную.
– Но вы же тоже считаетесь натурализованным игроком. Эта тема не коробит?
– Я все-таки русским себя считаю, не натурализованным. Я и родился здесь, и родители у меня из России. Слушайте, ну Ари долго играет в России. Это решение тренерского штаба, они выбирают лучших из тех, кто на данный момент времени может играть за сборную России.
Спорт-Экспресс
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