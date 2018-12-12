Самуэль Жиго задержан в аэропорту за перевозку дорогих часов

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго был задержан в аэропорту Шереметьево за перевозку элитных часов.Футболист прилетел из Рима в Москву и проследовал по "зелёному коридору", по которому проходят лица без товаров, подлежащих декларированию.При досмотре у Жиго в багаже обнаружили две коробки от элитных часов Rolex. Одни часы он перевозил на руке, вторые оказались в кармане куртки.В отношении Жиго возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров, которые подлежат декларированию.