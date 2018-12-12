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Самуэль Жиго задержан в аэропорту за перевозку дорогих часов

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго был задержан в аэропорту Шереметьево за перевозку элитных часов.

Футболист прилетел из Рима в Москву и проследовал по "зелёному коридору", по которому проходят лица без товаров, подлежащих декларированию.

При досмотре у Жиго в багаже обнаружили две коробки от элитных часов Rolex. Одни часы он перевозил на руке, вторые оказались в кармане куртки.

В отношении Жиго возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров, которые подлежат декларированию.

РЕН ТВ
Теги: Жиго Спартак
Сегодня, 17:04
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#18  Александр  Тверь (Сегодня, 19:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что за у.... пишет данную информацию? Словом деб........
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#17  oblom   (Сегодня, 19:06)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Как уголовщина. так спартак. angry

Административка,уголовка это Зенит.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#16  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 18:52)
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А чего не рассказали, что это взятка Федуну с Кононовым?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#15  checkmate  checkmate (Сегодня, 18:46)
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online

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго назвал "фейком" информацию о своем задержании. Ранее сообщалось, что 25-летний француз был задержан на таможне в "Шереметьево" за попытку провоза в Россию двух пар элитных и незадекларированных часов.

- Фейк, - написал Жиго в своем Инстаграме, сопроводив фотографию недовольными смайликами.
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
#14  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 18:42)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AlecseiSoc
Бомжи от кокоши сидельца на кичи, отвлекают, шо бы выпустить по тихому, фейки распространяют, из Жиго, жигана лепят.

Лепёха, ты ипанулся в конец?!?
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#13  Седой  Россия (Сегодня, 18:42)
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Болеет за:
ЦСКА
Хоть не для Еременко подарок вез


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#12  AlecseiSoc  Сочи (Сегодня, 18:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Бомжи от кокоши сидельца на кичи, отвлекают, шо бы выпустить по тихому, фейки распространяют, из Жиго, жигана лепят.
Регистрация: 13.03.2017 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 18:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Как уголовщина. так спартак. angry

Ты дебил.
Уголовные дела - это Грозовский, это Кокорин, это Долгополов, это Денисов,

- Фейк, - написал Жиго в своем Инстаграме, сопроводив фотографию недовольными смайликами.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  nami-sv   (Сегодня, 17:57)
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Как уголовщина. так спартак. angry

Для ваших уголовников(пока не признанных официально), даже бомж-арена мала,если всех собрать.Молчал бы лучше бомжик.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#9  кацо  sirop4ik (Сегодня, 17:54)
  • -1
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кокоше с мамаем на кичу подгон небось хотел сделать
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#8  МАРТ  тюмень (Сегодня, 17:52)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Как уголовщина. так спартак. angry


как бакланщина...или по карманам, так зинка
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 17:43)
  • -12
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как уголовщина. так спартак. angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Sergeevich   (Сегодня, 17:38)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Таможня за Динамо топит?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#5  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 17:38)
  • +5
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
В этом весь срамтак...

жаль твоего папу, родил голубого прыщавого ПТУШника дрочера у которого постоянно капает со всех щелей


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Спартак - без Глушакова (с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 17:35)
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Таможне понравились часики и их "отжать" решили у футболиста, но только были посланы лесом, обиделись и составили протокол, который будет благополучно и с извинениями отменен в ходе судебного заседания. Такой вариант вполне возможен.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:28)
  • -10
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
В этом весь срамтак...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Поло   (Сегодня, 17:14)
  • -10
  •  (18)

Футболки и фото с поддержкой будут?
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:13)
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
еврей уезжает из России и тащит с собой здоровенный портрет Ленина мазни неизвестного сельского художника.
Таможенник :
- Это что ?
Еврей:
-Это не *что*, а *кто*! Это Ленин !
Те смотрят- да ну. мазня. и Ленин не похож.
-Да идите уже.
Еврей благополучно прибывает в Израиль.
Таможенник :
- Я стесняюсь себя-таки вас спросить:- Это кто ?
Еврей :
-Это не *кто*, а *что* ! Это золотая рама !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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