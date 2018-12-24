"Матч ТВ" приобрел права на трансляции чемпионата Шотландии по футболу до 2020 года. 29 декабря будет показано знаменитое шотландское дерби "Рейнджерс" - "Селтик"."Матч ТВ" и тематические каналы "Матч!" получили права на показ 6 матчей в сезоне-2018/19, начиная с 20 тура, и 8 матчей на выбор в сезоне-2019/20.Первой игрой чемпионата Шотландии, которую 29 декабря покажет телеканал "Матч! Футбол 1", станет историческое противостояние шотландских футбольных клубов "Селтик" и "Рейнджерс", также известное под названием "Дерби Старой Фирмы". Первое дерби состоялось еще в 1888 году.Игру 21-го тура чемпионата Шотландии, которая состоится 29 декабря на стадионе Айброкс в Глазго, прокомментируют Михаил Мельников и Максим Сенаторов.Начало прямой трансляции на телеканале "Матч! Футбол 1", а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении "Матч! Клуб" в 15:25.