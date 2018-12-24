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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Матч ТВ приобрел права на трансляции чемпионата Шотландии
"Матч ТВ" приобрел права на трансляции чемпионата Шотландии по футболу до 2020 года. 29 декабря будет показано знаменитое шотландское дерби "Рейнджерс" - "Селтик".
"Матч ТВ" и тематические каналы "Матч!" получили права на показ 6 матчей в сезоне-2018/19, начиная с 20 тура, и 8 матчей на выбор в сезоне-2019/20.
Первой игрой чемпионата Шотландии, которую 29 декабря покажет телеканал "Матч! Футбол 1", станет историческое противостояние шотландских футбольных клубов "Селтик" и "Рейнджерс", также известное под названием "Дерби Старой Фирмы". Первое дерби состоялось еще в 1888 году.
Игру 21-го тура чемпионата Шотландии, которая состоится 29 декабря на стадионе Айброкс в Глазго, прокомментируют Михаил Мельников и Максим Сенаторов.
Начало прямой трансляции на телеканале "Матч! Футбол 1", а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении "Матч! Клуб" в 15:25.
Sport24
"Матч ТВ" и тематические каналы "Матч!" получили права на показ 6 матчей в сезоне-2018/19, начиная с 20 тура, и 8 матчей на выбор в сезоне-2019/20.
Первой игрой чемпионата Шотландии, которую 29 декабря покажет телеканал "Матч! Футбол 1", станет историческое противостояние шотландских футбольных клубов "Селтик" и "Рейнджерс", также известное под названием "Дерби Старой Фирмы". Первое дерби состоялось еще в 1888 году.
Игру 21-го тура чемпионата Шотландии, которая состоится 29 декабря на стадионе Айброкс в Глазго, прокомментируют Михаил Мельников и Максим Сенаторов.
Начало прямой трансляции на телеканале "Матч! Футбол 1", а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении "Матч! Клуб" в 15:25.
Sport24
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