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Александр Филимонов: Акинфеева нет в сборной, а значит он не лучший вратарь в России

Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов выразил мнение, что на данный момент в России нет явного лидера среди голкиперов.

"Лучший вратарь России прямо сейчас? Такого нет. Нет такого одного. Акинфеев если бы играл в сборной, можно было бы об этом говорить.

Если человек не хочет играть в сборной, я не могу сказать, что он лучший. На мой взгляд. Акинфеев неплохо играет в чемпионате, команда меньше всех пропустила, статистика у него классная, но мы же говорим о лучших. А лучшие должны играть в сборной. Игорь отказался. Значит, чувствует, что, грубо говоря, не тянет. Значит, не лучший", - цитирует Филимонова "Спорт-Экспресс".
Теги: Филимонов Акинфеев
Сегодня, 19:23
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#9  utekay  Россия (Сегодня, 21:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
молчал бы лучше... позор России, пляжник мля


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  Spartacus1971   (Сегодня, 20:25)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да нет,Акинфеев лучший на данный момент.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#7  miktar   (Сегодня, 20:24)
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: voron (CSKA)
Не буду возвышать Игорька, но эти слова просто грязь.

Согласен, зависть и грязь.
Саламандрыч и тот в растерянности, кого ставить?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#6  Армеец 61   (Сегодня, 20:22)
  • +3
  •  (7)
online

филя, чья бы мычала?
ты же ДЫРА целого поколения!
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#5  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 20:18)
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  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Если человек не хочет играть в сборной, я не могу сказать, что он лучший. На мой взгляд. Акинфеев неплохо играет в чемпионате, команда меньше всех пропустила, статистика у него классная, но мы же говорим о лучших. А лучшие должны играть в сборной. Игорь отказался. Значит, чувствует, что, грубо говоря, не тянет

Не буду возвышать Игорька, но эти слова просто грязь. Быть может стоит понять человека у которого здоровье не позволяет играть и тут и там, а не говорить о том, что не ТЯНЕТ и Не ХоЧЕТ Играть за СБОРНУЮ. P.S. Филимон! Ты берега попутал или слова не те подбираешь
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#4  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 19:39)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Да будет хайп!!!!!!! Да здравствует срач в каментах!!!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 19:31)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ну все,секта Сухоряна этого не переживет,а так прав Филя,лучшие по определению играют в сборной
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 19:25)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Терек»
Лучший, это - Гульерма или Лодыгин, по мнению ветерана, которые до 3-х голов пускают в очко в одном матче.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 19:24)
  • 0
  •  (10)

зубодробительная логика
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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