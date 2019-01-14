Леандро Паредес проходит медосмотр вместе с "Зенитом"

В данный момент продолжается медицинское обследование "Зенита" в одной из клиник Санкт-Петербурга.Сегодня медосмотр проходят легионеры петербургской команды, среди них – аргентинский полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес.Напомним, на Паредеса претендует лондонский "Челси". По информации La Gazzetta dello Sport, "Зенит" получил официальное предложение по Паредесу от лондонцев в размере 30 миллионов евро.