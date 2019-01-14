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Леандро Паредес проходит медосмотр вместе с "Зенитом"

В данный момент продолжается медицинское обследование "Зенита" в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Сегодня медосмотр проходят легионеры петербургской команды, среди них – аргентинский полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес.

Напомним, на Паредеса претендует лондонский "Челси". По информации La Gazzetta dello Sport, "Зенит" получил официальное предложение по Паредесу от лондонцев в размере 30 миллионов евро.

"СЭ"
Теги: Челси Зенит Паредес
Сегодня, 11:49
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#4  yuri  спб (Сегодня, 12:25)
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online

Цитата: anonymous
зачем он нужен, если он играть не хочет в Зените? а 30 лямов более чем адекватная цена за него

Ему придется играть , сэр, в его же интересах. Не будет играть, кто же его купит? Мальчик большой и должен понимать простые вещи. Профессиональный спорт не полулюбительская богадельня.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 12:18)
  • +2
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online

Цитата: yuri
Даже отвечать не стали. Эти 30 сребреников пусть оставят себе до более разумного предложения Паредес самим нужен.

зачем он нужен, если он играть не хочет в Зените? а 30 лямов более чем адекватная цена за него
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 12:01)
  • -5
  •  (5)
online

Даже отвечать не стали. Эти 30 сребреников пусть оставят себе до более разумного предложения Паредес самим нужен.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Sergeevich   (Сегодня, 11:52)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит в любом случае "в плюсе".
Любо до конца сезона доиграет и поможет стать чемпионами, либо бабки заработаем на новых игроков. Главное, не в последний день дозаявок продавать.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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