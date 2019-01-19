Пресс-служба "Шахтера" - о Ракицком в "Зените: это обычные слухи

"Шахтер" назвал информацию о том, что защитник команды Ярослав Ракицкий близок к переходу в "Зенит", недостоверной."Эта информация является обычными слухами, и клуб ее не комментирует", – сказали в пресс-службе донецкого клуба.