Новости партнеров

Пресс-служба "Шахтера" - о Ракицком в "Зените: это обычные слухи

"Шахтер" назвал информацию о том, что защитник команды Ярослав Ракицкий близок к переходу в "Зенит", недостоверной.

"Эта информация является обычными слухами, и клуб ее не комментирует", – сказали в пресс-службе донецкого клуба.

Футбол24
Теги: Шахтер Зенит Ракицкий
Сегодня, 11:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
#5  scorpion 69  колпино (Сегодня, 13:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: brysy
Если всё-таки это произойдёт, Ракицкий подпишет себе смертный приговор и в хохляндию он уже не вернётся, его там как врага народа, повесят.

А какие предсказания по поводу Тимощука?

Тимощук туда и не ездит в черном списке он smile вот так как то
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#4  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 12:35)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Значит точно подпишут
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 12:07)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: brysy
Если всё-таки это произойдёт, Ракицкий подпишет себе смертный приговор и в хохляндию он уже не вернётся, его там как врага народа, повесят.

А какие предсказания по поводу Тимощука?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 12:07)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: brysy
Если всё-таки это произойдёт, Ракицкий подпишет себе смертный приговор и в хохляндию он уже не вернётся, его там как врага народа, повесят.

так а что там жить то в хохляндии? у нас и то получше, правда не намного. а потом в Европу свалит жить с деньгами, которые в Зене заработает
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 11:51)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Если всё-таки это произойдёт, Ракицкий подпишет себе смертный приговор и в хохляндию он уже не вернётся, его там как врага народа, повесят.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.