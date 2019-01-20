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Самюэль Жиго: не знаю, когда вновь смогу играть

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго рассказал о своем восстановлении после травмы.

"Пока не знаю, когда вновь смогу играть, в конце марта или в начале апреля. Я делаю от себя все зависящее, усердно работая на тренировках", - цитирует Жиго "Матч ТВ".
Теги: Жиго Спартак
Сегодня, 14:42
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#1  Mahoylich  Москва (Сегодня, 15:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Давай, работай.


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Болельщик Спартака с 1967года.
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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