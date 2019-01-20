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Ярослав Ракицкий отправился на сбор с "Шахтером"

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий отправился на сбор в Турцию вместе с командой, сообщает украинский телеканал "Футбол 1".

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Зенит".

29-летний защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за "Шахтер" и забил один мяч при одной голевой передаче.
Теги: Ракицкий Зенит Шахтер
Сегодня, 15:24
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#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Судя по укроисточникам, наши предлагали 8, а Шахтер хочет 10 и бонусы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 15:29)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Он ничего не попутал? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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