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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Зинэтула Билялетдинов: позвал бы Семина и Бердыева в "Ак Барс" на помощь
Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов рассказал, кого из футболистов он взял бы к себе в команду.
"Не знаю, какого игрока взял бы, нет ярких. А вот тренера позвал бы на помощь, даже двух – Юрия Семина и Курбана Бердыева", – сказал Билялетдинов.
RT
"Не знаю, какого игрока взял бы, нет ярких. А вот тренера позвал бы на помощь, даже двух – Юрия Семина и Курбана Бердыева", – сказал Билялетдинов.
RT
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