Зинэтула Билялетдинов: позвал бы Семина и Бердыева в "Ак Барс" на помощь

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов рассказал, кого из футболистов он взял бы к себе в команду."Не знаю, какого игрока взял бы, нет ярких. А вот тренера позвал бы на помощь, даже двух – Юрия Семина и Курбана Бердыева", – сказал Билялетдинов.