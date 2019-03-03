Спартак
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Тула
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Оренбург
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Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Зенит (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
Ростов (Россия)
|Енисей
|03.03.19
|Ростов
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
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Пониженное давление. "Зенит" разнес "Ростов" после двух поражений
"Питерцы" и "ростовчане" в очной борьбе разыграли третье место на кубке канала "Матч Премьер". Исход их встречи вышел вполне закономерным - у "Зенита" было заметное преимущество по ее ходу. Но финальный счет немного обманчив - команде Семака помогли грубые ошибки соперника. Rusfootball.info подводит итоги понедельничного матча и рассуждает о том, принес ли его участникам пользу завершившийся для них турнир.
Еще перед стартом предсезонной подготовки Валерий Карпин и Сергей Семак практически синхронно заявляли о том, что кубок "Матч Премьер" является исключительно тренировочным соревнованием, а потому результат здесь будет не столь важным. И сегодня оба тренера еще раз подчеркнули эту мысль в своих интервью. Сергей Богданович отметил, что пока что он дает поиграть всем и смотрит за тем, кто и на какой позиции себя лучше проявляет.
Это действительно резонно, если учесть, что "Зенит" еще не завершил зимнюю трансферную кампанию, и его состав не полностью укомплектован. Вот, например, сразу после завершения игры с "Ростовом" пришло официальное подтверждение трансфера Ракицкого. С его приходом питерский клуб вполне может перейти на схему с тремя центральными защитниками, но целесообразность такого решения станет ясной для Семака только на следующих сборах. Там же и будет наигрываться полноценная основа. А в Катаре было поле для определенных экспериментов.
Сегодня опыты с изменением ролей отдельных футболистов завершились положительно. В частности, ближе к атаке был выдвинут Маркизио. Итальянец в известной степени принял участие сразу в нескольких голевых наступлениях "Зенита". Он отметился и грамотными передачами в развитии атак, и своевременной игрой в подыгрыше, и даже умелыми действиями в стенке при выполнении штрафного удара Шатовым. Если и в следующих матчах Клаудио будет столь же полезным на этой позиции, то Семак наверняка закрепит место ближе к нападающим именно за ним.
Но давайте не будем забывать, что проблемы в центре поля никуда особо не ушли. С Эрнани, с Мусаевым, с Оздоевым или с Краневиттером питерский клуб недосчитывается того качества, которое было с Паредесом. Леандро пока еще официально не перешел в "ПСЖ", но уже понятно, что шансы на то, что он останется в "Зените", близки к нулю. И пока что никто не оправдывает надежд Семака в роли парня, который может заменить Паредеса. Даже в матче, который завершился со счетом 5:0, центр поля был заметной проблемой лидера Премьер-Лиги.
Но зато Лунев показал всем, что не надо называть его вратарем второй лиги. Сегодня он был практически безупречен и несколько раз по-настоящему спас "Зенит" от пропущенного гола. При этом надо отметить его уверенность во всех действиях - в том числе при перепасовке с защитниками под высоким прессингом соперника. Но раз уж мы сказали, что Лунев спасал, то значит не стоит умалчивать о том, что игроки обороны со своей работой справлялись не всегда. Первый тайм, когда "Ростов" был еще свежим и верил в то, что сможет забить, ничем не отличался от предыдущих двух матчей "Зенита". Об этом, уверен, Семак не забудет даже после уверенной по счету победы.
Впрочем, сконцентрироваться нужно и на приятных моментах. "Питерцы" показали, что он потихоньку набирают форму. Особенно это было заметно во втором тайме, когда им удавалось двигаться на более высоких скоростях, быстро передавать мяч друг другу и сооружать красивые комбинации. Во многом благодаря этому и случились практически все голы "Зенита". Да, конечно, справедливым будет заметить, что вышедший после перерыва вместо Абаева Айдаров провалил встречу. Но даже то, как игроки питерского клуба доводило дело до удара или как в случае с голом Шатова до заработанного штрафного, выглядело хорошо, бодро и динамично.
Помимо этого, разгромная победа над "Ростовом" убавляет градус и изменяет тон разговоров о целесообразности участия "Зенита" в кубке "Матч Премьер". Еще днем в понедельник многие рассуждали о том, что лучше бы команда Семака спокойно себе готовилась на традиционных сборах и не попадала под волну критики, которая неизбежно появляется после двух не самых удачных матчах, показанных на всю страну. Сейчас же тезис о том, что участие в данном турнире позволяет добиться определенных целей и задач на первом этапе подготовки к весенней части сезона, выглядит более логичным и оправданным. Хотя все еще не покидает мысль, что приезд "Зенита" в Катар больше связан все-таки с репутационной составляющей.
А что "Ростов"? Получается так, что из его игр мы почерпнули следующую информацию. Во-первых, у Карпина нет двух полноценных составов. Обойма игроков у него достаточно ограничена. Но это не означает, что "ростовчане" не способны бороться за высокие места. Они оказались не способны бороться на турнире, где каждый тайм играет разная команда. А в Премьер-Лиге этой весной они вполне могут продолжить свой путь к еврокубкам, ведь там на поле всегда будут выходить лучшие. Вопрос только в том, насколько хорошо будут отлажены их взаимодействия.
Во-вторых, мы поняли, что Карпин действительно не лукавил, когда говорил, что основная цель не победа, а получение необходимой игровой практики. В каждом матче у "Ростова" в составе были именно те футболисты, которым нагрузка в виде тренировочной игры была больше необходима. То есть фактически Валерий Георгиевич выпускал не наиболее готовых игроков, а едва ли не наименее готовых. В этой связи, конечно, абсолютно не стоит удивляться тому, что "Ростов" занял последнее место. Для него намного важнее, что он получил именно то, что хотел его главный тренер.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Еще перед стартом предсезонной подготовки Валерий Карпин и Сергей Семак практически синхронно заявляли о том, что кубок "Матч Премьер" является исключительно тренировочным соревнованием, а потому результат здесь будет не столь важным. И сегодня оба тренера еще раз подчеркнули эту мысль в своих интервью. Сергей Богданович отметил, что пока что он дает поиграть всем и смотрит за тем, кто и на какой позиции себя лучше проявляет.
Это действительно резонно, если учесть, что "Зенит" еще не завершил зимнюю трансферную кампанию, и его состав не полностью укомплектован. Вот, например, сразу после завершения игры с "Ростовом" пришло официальное подтверждение трансфера Ракицкого. С его приходом питерский клуб вполне может перейти на схему с тремя центральными защитниками, но целесообразность такого решения станет ясной для Семака только на следующих сборах. Там же и будет наигрываться полноценная основа. А в Катаре было поле для определенных экспериментов.
Новая роль Маркизио
Сегодня опыты с изменением ролей отдельных футболистов завершились положительно. В частности, ближе к атаке был выдвинут Маркизио. Итальянец в известной степени принял участие сразу в нескольких голевых наступлениях "Зенита". Он отметился и грамотными передачами в развитии атак, и своевременной игрой в подыгрыше, и даже умелыми действиями в стенке при выполнении штрафного удара Шатовым. Если и в следующих матчах Клаудио будет столь же полезным на этой позиции, то Семак наверняка закрепит место ближе к нападающим именно за ним.
Но давайте не будем забывать, что проблемы в центре поля никуда особо не ушли. С Эрнани, с Мусаевым, с Оздоевым или с Краневиттером питерский клуб недосчитывается того качества, которое было с Паредесом. Леандро пока еще официально не перешел в "ПСЖ", но уже понятно, что шансы на то, что он останется в "Зените", близки к нулю. И пока что никто не оправдывает надежд Семака в роли парня, который может заменить Паредеса. Даже в матче, который завершился со счетом 5:0, центр поля был заметной проблемой лидера Премьер-Лиги.
Лунев снова демонстрирует топ-уровень
Но зато Лунев показал всем, что не надо называть его вратарем второй лиги. Сегодня он был практически безупречен и несколько раз по-настоящему спас "Зенит" от пропущенного гола. При этом надо отметить его уверенность во всех действиях - в том числе при перепасовке с защитниками под высоким прессингом соперника. Но раз уж мы сказали, что Лунев спасал, то значит не стоит умалчивать о том, что игроки обороны со своей работой справлялись не всегда. Первый тайм, когда "Ростов" был еще свежим и верил в то, что сможет забить, ничем не отличался от предыдущих двух матчей "Зенита". Об этом, уверен, Семак не забудет даже после уверенной по счету победы.
Впрочем, сконцентрироваться нужно и на приятных моментах. "Питерцы" показали, что он потихоньку набирают форму. Особенно это было заметно во втором тайме, когда им удавалось двигаться на более высоких скоростях, быстро передавать мяч друг другу и сооружать красивые комбинации. Во многом благодаря этому и случились практически все голы "Зенита". Да, конечно, справедливым будет заметить, что вышедший после перерыва вместо Абаева Айдаров провалил встречу. Но даже то, как игроки питерского клуба доводило дело до удара или как в случае с голом Шатова до заработанного штрафного, выглядело хорошо, бодро и динамично.
Давление на "Зенит" станет меньше
Помимо этого, разгромная победа над "Ростовом" убавляет градус и изменяет тон разговоров о целесообразности участия "Зенита" в кубке "Матч Премьер". Еще днем в понедельник многие рассуждали о том, что лучше бы команда Семака спокойно себе готовилась на традиционных сборах и не попадала под волну критики, которая неизбежно появляется после двух не самых удачных матчах, показанных на всю страну. Сейчас же тезис о том, что участие в данном турнире позволяет добиться определенных целей и задач на первом этапе подготовки к весенней части сезона, выглядит более логичным и оправданным. Хотя все еще не покидает мысль, что приезд "Зенита" в Катар больше связан все-таки с репутационной составляющей.
"Ростов" получил именно то, что хотел его главный тренер
А что "Ростов"? Получается так, что из его игр мы почерпнули следующую информацию. Во-первых, у Карпина нет двух полноценных составов. Обойма игроков у него достаточно ограничена. Но это не означает, что "ростовчане" не способны бороться за высокие места. Они оказались не способны бороться на турнире, где каждый тайм играет разная команда. А в Премьер-Лиге этой весной они вполне могут продолжить свой путь к еврокубкам, ведь там на поле всегда будут выходить лучшие. Вопрос только в том, насколько хорошо будут отлажены их взаимодействия.
Во-вторых, мы поняли, что Карпин действительно не лукавил, когда говорил, что основная цель не победа, а получение необходимой игровой практики. В каждом матче у "Ростова" в составе были именно те футболисты, которым нагрузка в виде тренировочной игры была больше необходима. То есть фактически Валерий Георгиевич выпускал не наиболее готовых игроков, а едва ли не наименее готовых. В этой связи, конечно, абсолютно не стоит удивляться тому, что "Ростов" занял последнее место. Для него намного важнее, что он получил именно то, что хотел его главный тренер.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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