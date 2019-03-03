Спартак
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Локомотив (Россия)
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Локомотив
|2 - 108.12.18
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Кононов выигрывал "Копа Дель Соль" до "Спартака". Получится ли с ним победить в "Кубке Матч Премьер"? (6)
Кононов выигрывал "Копа Дель Соль" до "Спартака". Получится ли с ним победить в "Кубке Матч Премьер"? (6)
Даже круче, чем Копа Дель Соль. "Спартак" выиграл все матчи на Кубке Матч Премьер
Победитель Copa del Sol-2011 Олег Кононов берёт первый трофей с победителем Copa del Sol-2012 «Спартаком», а особо впечатлительные болельщики красно-белых уже прикидывают, в каком городе их команда оформит чемпионство. «Локомотив» повержен в финальном матче главного турнира зимы.
Селихов и Зобнин вернулись в старт
Причём голкипер остался на поле до финального свистка и отметился двумя суперсэйвами после угловых, на которые Кононову стоит обратить внимание. Максименко хороший парень, болельщики за него горой: болельщики «Спартака» превращаются в фанатов фигуристки Загитовой, если видят критическое слово в какой-либо статье. Но есть подозрение, что Селихов спасёт команду от куда большего количества голов, чем Максименко.
В позициях Зобнина сомнений ещё меньше, Роман уже вовсю работает и играет после травмы, но расслабляться ему тоже не стоит: на этом турнире Глушаков с Гулиевым проявили себя весьма неплохо, а центральных полузащитников в использованной схеме всего два. Впрочем, ничто не мешает Кононову на следующему сборе пробовать новые расстановки и вернуться к дуэту Адриано и Зе Луиша впереди, если пресс-служба не напрасно пресекает слухи о возможном уходе обоих.
Айртон забил важный гол, но к нему есть вопросы
Дмитрий Комбаров предварял игру в студии «Матч ТВ», а слева в защите играл другой футболист – мечта многих болельщиков «Спартака» сбывается. Бразилец шикарно начал игру, хотя реализовал свой момент не с первой попытки. Айртон здорово обращался с мячом, поиграл на обоих флангах, но некоторые опасения всё же вызвал. Вспомните, как легко убирал его на замахе Миранчук, как во втором тайме он запускал за спину и упускал Тугарева. Но главное для болельщиков, что Айртон не делает навесов.
Айртон универсал, Мельгарехо только слева
Перестановка, не оказавшая большого влияния на матч, но важная для понимания взглядов Кононова: логичнее было бы поставить универсала Мельгарехо направо, а бразильца оставить слева, но вместо этого Кононов отправил Айртона на другой фланг. ОПГ Ромашка готовит операцию по возвращению Комбарова при живом бразильском новичке?
Прав ли Сёмин по Кверквелии?
Геркус обвинил Юрия Палыча в том, что из-за него клубу пришлось отклонить 15-миллионное предложение по Кверквелии. Сёмин ответил, что Соломон может стоить и больше. Прошедшая часть сезона показала, что вряд ли. Этот вывод я, подчеркну, делаю по сыгранным официальным матчам, а не по сегодняшнему.
Понятно, что «Локомотив» под нагрузками, что до начала сезона ещё куча времени, но все три центральных защитника команды показали, что очень уязвимы при контратаках противника. Кверквелия теряет Айртона, Чорлука выбрасывается на Ломовицкого и не успевает, Хёведес не в состоянии остановить Зе Луиша. И есть ощущение, что эти качества центрдэфов будут проявляться не только на предсезонке.
В опорной зоне проблемы тоже ощутимы, хотя замену Денисова Бариновым в основе диктует время. Диму тянет в атаку, он не так грамотен тактически, но Игорь с его плюсами всё равно много где не успевает.
«Спартак» победил «Локо» не кононовским футболом
Тренер-победитель после матча амбициозно заявил, что сейчас команда играет только на 50 процентов от того, что он хочет видеть. Хотя некоторые футбольные аналитики не понимают, к чему ещё можно стремиться.
«Спартак» действительно играл на турнире здорово, причём играл в тот футбол, который хочет видеть тренер. Просто так сложилось, что сегодня результат дали не стеночки и высокий прессинг, а быстрые фланговые выпады. Во втором тайме «Спартак» играл уже на пространстве по счёту – даже «Ростов» Валерия Карпина, который весь турнир в интервью плевал на значение результата, вчера сорвался и стал реагировать на цифры на табло, для «Спартака» же сегодняшний сценарий был максимально благоприятным.
Ломовицкому нужно подтягивать правую ногу
Понятно, что в официальных матчах Александру вряд ли дадут добежать до штрафной, сместиться в центр и пробить ближней ногой. Получая мяч под правую, Ломовицкий сразу прятал его, уходил во фланг и не намекал на обострение – очень удобно и предсказуемо для соперников, ведь скиллы Ломовицкого пока далеки от Арьена Роббена лучших времён. Но радует, что сегодня у него получилось забить, хотя в иное время после такого слабого полугодия парня могли бы списать за неперспективность.
Педро Роша боялся играть. И с перепугу сделал две голевые
Бразилец вышел играть в идеальные условия, Кононов будто специально выпустил Педро для обретения уверенности в себе. А тот замедлял каждую атаку, всё время убирал мяч и тянулся от ворот, предпочитал максимально простые варианты. Но в случае с третьим голом Зе Луиша как раз это и помогло, а следом Педро отправил партнёра 1 на 1 в одно касание. Роша играл скованно, если не трусливо, но итоговые два ассиста однозначно говорят за него.
Тугарев поможет «Локомотиву»
Железнодорожники в первом тайме играли неплохо, хотя запомнились разве что стандартами и действиями братьев Миранчуков – Антон смело бил по воротам, Алексей пяткой сделал лучший пас турнира. А вот во втором команда Сёмина предстала совсем пустой, хотя на этот раз тренер не поменял весь состав в перерыве.
Тем не менее, больше всех запомнился вышедший на замену парень. Роман Тугарев понравился напористостью, смелостью, с которой он продирался вперёд, ни на кого особо не рассчитывая. Однажды весной, когда «Локомотив» традиционно дома не будет способен взломать многочисленную оборону противника, Тугарев выйдет на замену и доберётся до ворот. С доверием тренера проблем возникнуть не должно, да и конкуренция в «Локомотиве» не убийственная.
А вот спартаковской молодёжи придётся труднее: уже сейчас красно-белые показывают уровень игры, предъявляющий к футболисту основы очень высокие требования. Вопрос в том, насколько требования тренера будут выполняться начиная с марта.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Спартак", "СЭ"
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Фанаты Спартака празднуют победу в ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР! pic.twitter.com/9Cun4OYfWn— #ВГИК (@vgikofficial) January 29, 2019
Селихов и Зобнин вернулись в старт
Причём голкипер остался на поле до финального свистка и отметился двумя суперсэйвами после угловых, на которые Кононову стоит обратить внимание. Максименко хороший парень, болельщики за него горой: болельщики «Спартака» превращаются в фанатов фигуристки Загитовой, если видят критическое слово в какой-либо статье. Но есть подозрение, что Селихов спасёт команду от куда большего количества голов, чем Максименко.
В позициях Зобнина сомнений ещё меньше, Роман уже вовсю работает и играет после травмы, но расслабляться ему тоже не стоит: на этом турнире Глушаков с Гулиевым проявили себя весьма неплохо, а центральных полузащитников в использованной схеме всего два. Впрочем, ничто не мешает Кононову на следующему сборе пробовать новые расстановки и вернуться к дуэту Адриано и Зе Луиша впереди, если пресс-служба не напрасно пресекает слухи о возможном уходе обоих.
January 29, 2019
Айртон забил важный гол, но к нему есть вопросы
Дмитрий Комбаров предварял игру в студии «Матч ТВ», а слева в защите играл другой футболист – мечта многих болельщиков «Спартака» сбывается. Бразилец шикарно начал игру, хотя реализовал свой момент не с первой попытки. Айртон здорово обращался с мячом, поиграл на обоих флангах, но некоторые опасения всё же вызвал. Вспомните, как легко убирал его на замахе Миранчук, как во втором тайме он запускал за спину и упускал Тугарева. Но главное для болельщиков, что Айртон не делает навесов.
Айртон универсал, Мельгарехо только слева
Перестановка, не оказавшая большого влияния на матч, но важная для понимания взглядов Кононова: логичнее было бы поставить универсала Мельгарехо направо, а бразильца оставить слева, но вместо этого Кононов отправил Айртона на другой фланг. ОПГ Ромашка готовит операцию по возвращению Комбарова при живом бразильском новичке?
Прав ли Сёмин по Кверквелии?
Геркус обвинил Юрия Палыча в том, что из-за него клубу пришлось отклонить 15-миллионное предложение по Кверквелии. Сёмин ответил, что Соломон может стоить и больше. Прошедшая часть сезона показала, что вряд ли. Этот вывод я, подчеркну, делаю по сыгранным официальным матчам, а не по сегодняшнему.
Понятно, что «Локомотив» под нагрузками, что до начала сезона ещё куча времени, но все три центральных защитника команды показали, что очень уязвимы при контратаках противника. Кверквелия теряет Айртона, Чорлука выбрасывается на Ломовицкого и не успевает, Хёведес не в состоянии остановить Зе Луиша. И есть ощущение, что эти качества центрдэфов будут проявляться не только на предсезонке.
В опорной зоне проблемы тоже ощутимы, хотя замену Денисова Бариновым в основе диктует время. Диму тянет в атаку, он не так грамотен тактически, но Игорь с его плюсами всё равно много где не успевает.
«Спартак» победил «Локо» не кононовским футболом
Тренер-победитель после матча амбициозно заявил, что сейчас команда играет только на 50 процентов от того, что он хочет видеть. Хотя некоторые футбольные аналитики не понимают, к чему ещё можно стремиться.
В игре Спартака пугает только одно - он слишком хорош. Будь сейчас конец февраля, я бы заложил кота и поставил все деньги на победу в чемпионате. Но сейчас конец января, и это настораживает. #СпартакЛоко— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) January 29, 2019
«Спартак» действительно играл на турнире здорово, причём играл в тот футбол, который хочет видеть тренер. Просто так сложилось, что сегодня результат дали не стеночки и высокий прессинг, а быстрые фланговые выпады. Во втором тайме «Спартак» играл уже на пространстве по счёту – даже «Ростов» Валерия Карпина, который весь турнир в интервью плевал на значение результата, вчера сорвался и стал реагировать на цифры на табло, для «Спартака» же сегодняшний сценарий был максимально благоприятным.
Ломовицкому нужно подтягивать правую ногу
Понятно, что в официальных матчах Александру вряд ли дадут добежать до штрафной, сместиться в центр и пробить ближней ногой. Получая мяч под правую, Ломовицкий сразу прятал его, уходил во фланг и не намекал на обострение – очень удобно и предсказуемо для соперников, ведь скиллы Ломовицкого пока далеки от Арьена Роббена лучших времён. Но радует, что сегодня у него получилось забить, хотя в иное время после такого слабого полугодия парня могли бы списать за неперспективность.
Педро Роша боялся играть. И с перепугу сделал две голевые
Бразилец вышел играть в идеальные условия, Кононов будто специально выпустил Педро для обретения уверенности в себе. А тот замедлял каждую атаку, всё время убирал мяч и тянулся от ворот, предпочитал максимально простые варианты. Но в случае с третьим голом Зе Луиша как раз это и помогло, а следом Педро отправил партнёра 1 на 1 в одно касание. Роша играл скованно, если не трусливо, но итоговые два ассиста однозначно говорят за него.
Тугарев поможет «Локомотиву»
Железнодорожники в первом тайме играли неплохо, хотя запомнились разве что стандартами и действиями братьев Миранчуков – Антон смело бил по воротам, Алексей пяткой сделал лучший пас турнира. А вот во втором команда Сёмина предстала совсем пустой, хотя на этот раз тренер не поменял весь состав в перерыве.
Тем не менее, больше всех запомнился вышедший на замену парень. Роман Тугарев понравился напористостью, смелостью, с которой он продирался вперёд, ни на кого особо не рассчитывая. Однажды весной, когда «Локомотив» традиционно дома не будет способен взломать многочисленную оборону противника, Тугарев выйдет на замену и доберётся до ворот. С доверием тренера проблем возникнуть не должно, да и конкуренция в «Локомотиве» не убийственная.
А вот спартаковской молодёжи придётся труднее: уже сейчас красно-белые показывают уровень игры, предъявляющий к футболисту основы очень высокие требования. Вопрос в том, насколько требования тренера будут выполняться начиная с марта.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Спартак", "СЭ"
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