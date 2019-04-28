Россия РПЛ 2018/19
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13:24
"Уфа" дома разгромила "Урал" (16)
"Уфа" дома разгромила "Урал" (16)
09:48
Массимилиано Аллегри: заткнитесь, а я буду говорить, потому что вы ничего не понимаете в футболе (3)
Массимилиано Аллегри: заткнитесь, а я буду говорить, потому что вы ничего не понимаете в футболе (3)
01:32
Лионель Месси побил рекорд "Барселоны" по чемпионским титулам и вывел на поле сыновей (видео) (4)
Лионель Месси побил рекорд "Барселоны" по чемпионским титулам и вывел на поле сыновей (видео) (4)
Вчера, 23:53
Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"
Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"
Вчера, 23:28
Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло
Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло
Вчера, 23:04
Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ (2)
Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ (2)
Вчера, 22:25
Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул (3)
Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул (3)
Вчера, 22:08
Дмитрий Хохлов: впечатления от матча с "Ахматом" нехорошие (1)
Дмитрий Хохлов: впечатления от матча с "Ахматом" нехорошие (1)
Вчера, 21:29
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (2)
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (2)
Вчера, 21:22
Николай Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола (4)
Николай Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола (4)
Вчера, 21:19
Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена (3)
Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена (3)
Вчера, 21:03
"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"
"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"
"Локомотив" – "Енисей": команды назвали стартовые составы
"Енисей" и "Локомотив" определились со стартовымм составами на матч 26-го тура чемпионата России.
"Локомотив": Гильерме – Рыбус, Кверквелия, Баринов, Игнатьев – Тарасов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Смолов, Фарфан.
"Енисей": Нестеренко – Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко – Торбинский, Зотов, Савичев, Хубулов, Сарр – Соболев.
"Локомотив": Гильерме – Рыбус, Кверквелия, Баринов, Игнатьев – Тарасов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Смолов, Фарфан.
"Енисей": Нестеренко – Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко – Торбинский, Зотов, Савичев, Хубулов, Сарр – Соболев.
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