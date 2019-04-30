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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий

Заместитель начальника отдела по безопасности и работе с болельщиками Александр Сафонов – о нарушениях на матчах 25 и 26 туров чемпионата России.

– На некоторых матчах были зафиксированы нарушения поведения зрителей, но службы сработали хорошо.

Например, на матче "Краснодар" – ЦСКА болельщиками армейского клуба были использованы пиротехнические изделия. Поле просмотра камер видеонаблюдения были задержаны три нарушителя. Двое проживают в Краснодарском крае, один в Московской области. Им дали двое суток административного ареста и по году запрета посещения спортивных соревнований.

– Были ли случаи, когда болельщики, которым запрещен вход на матчи, пытались пройти?

– В 25 и 26 турах попыток прохода не зафиксировано. В предыдущих турах на "Открытии Арене" не были допущены на стадион 8 человек, на "РЖД Арене" четыре человека.

– Что скажете по матчу "Арсенал" – "Спартак"? Много людей увозили оттуда.

– Там были нарушения со стороны болельщиков "Спартака". Но если сравнивать с аналогичными предыдущими матчами, все отметили, что этот матч с точки зрения организации безопасности проведен наиболее успешно. Это касается и прохода на трибуны и ухода со стадиона. Были локальные столкновения на подходе к стадиону, но не назвал бы это дракой.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краснодар ЦСКА
Сегодня, 19:16
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