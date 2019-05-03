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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался на тему арбитров в российском чемпионате.

– Устроили разнос команде после 1:4 от "Уфы"?

– Ну... Это внутренняя кухня нашей команды. Зачем мне выносить сор из избы? Мы сами разберемся между собой, сядем, поговорим после сезона. И про эту игру, и про другие. Но для прессы я на эту тему рассуждать не хочу.

– У вас были претензии к судейству?

– Когда счет 1:4, тяжело винить судью. Хотя, на мой взгляд, не следовало удалять Брызгалова. Мне кажется, его подкат не тянул на красную карточку. Но это мое мнение. Судья видел эпизод по-другому. Я вообще бы хотел более глобально сказать про наших арбитров.

– Давайте.

– Евгений Леннорыч (Гинер) недавно поднимал этот вопрос. Мы хотим, чтобы у нас был быстрый футбол. Так?

– Да.

– Но получается, что наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы. Они выходят и думают, что самые главные на поле. Но они должны все делать незаметно и помогать командам показывать зрелище! Вот в чем дело. Зачем все время замедлять?! На любое столкновение реагируют. Мы валяемся по полтора часа... Ну что это такое?! Вот и выходит, что у нас часто выигрывают со счетом 1:0. Я и "Урал" имею в виду в том числе. Есть футболисты, которые не хотят играть в быстрый футбол! И судьи этому способствуют.

– Не тренеры?

– Я не видел ни одного тренера, который призывал бы подопечных катать мяч, просто держать его без обострений. Ни одного! Так что обращаюсь к арбитрам. Помогайте нам играть красиво, быстро. Надо бороться с тем, что футболисты при малейшем контакте падают. Валяются. А потом встают и бегут как ни в чем не бывало. Думаю, новый глава РФС понимает эту проблему. Надо вернуть болельщиков на трибуны. Конечно, "Краснодар" и "Зенит" недавно выдали спектакль. А в остальном – все у нас ниже среднего...

"Спорт-Экспресс"
Теги: Урал
Сегодня, 18:05
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