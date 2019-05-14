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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сергей Шнуров: решение по Кокорину и Мамаеву принято неспроста

Лидер группы "Ленинград" и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров рассказал об отношении к вердикту суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговорённых к году и шести месяцам и к году и пяти месяцам тюремного заключения в колонии общего режима соответственно.

"Дрался ли я в баре? Конечно. По моим личным ощущениям, полтора года за драку, наверное, многовато. Знаете, в публичных процессах много заинтересованных сил. Почему принято это решение, я не знаю, но оно принято неспроста. А разбираться в этом у меня нет ни времени, ни сил", - цитирует Шнурова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:21
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