Тульский "Арсенал" получил лицензию на право играть в еврокубках

В телеграм-канале "Футбольный Биги", который ведёт журналист Сергей Егоров, появилась информация о том, что "пушкари" будут допущены к еврокубкам:

- Тульский Арсенал получил лицензию на право играть в еврокубках. Теперь клубу важно устранить замечания по стадиону - отдельно для квалификации Лиги Европы, отдельно для группового турнира, - говорится в сообщении.

Напоминаем, что в начале этого года у клуба были проблемы с качеством газона. "Арсеналу" приходилось играть домашние матчи в Грозном и в Химках.

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Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 21:47
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