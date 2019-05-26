Артур Сагитов: лично я недоволен своим прогрессом

Нападающий казанского "Рубина" прокомментировал итоги матча против "Краснодара" и сезон в целом.– Конечно, Камболов – это наш лидер, поэтому его травма сказалась на нашей игре очень серьезно. Тем не менее, мы справились с этим и сыграли достойно.– Вопрос лично ко мне или в целом к команде?– Ну, лично я не очень доволен своим прогрессом. Хотелось бы большего. Будем стараться в следующем сезоне.– Давайте не я буду оценивать, а другие люди.– Я бы не сказал, что есть какая-то особая сложность, когда выходишь играть. Для нас каждая игра дается непросто.– Я не слежу за их игрой. Я знаком немного с ними, но не настолько, чтобы что-то комментировать.– Да, я планирую остаться.www.rusfootball.info