Артур Сагитов: лично я недоволен своим прогрессом

Нападающий казанского "Рубина" прокомментировал итоги матча против "Краснодара" и сезон в целом.

– Как сказалась на игре потеря капитана? С какой установкой вышли на поле лично вы?
– Конечно, Камболов – это наш лидер, поэтому его травма сказалась на нашей игре очень серьезно. Тем не менее, мы справились с этим и сыграли достойно.

– Насколько этот сезон можно назвать противоречивым для "Рубина"?
– Вопрос лично ко мне или в целом к команде?

– Лично для вас.
– Ну, лично я не очень доволен своим прогрессом. Хотелось бы большего. Будем стараться в следующем сезоне.

– Какое впечатление произвел соперник, который в следующем сезоне впервые выступит в Лиге Чемпионов?
– Давайте не я буду оценивать, а другие люди.

– Тогда, как тяжело сегодня было играть против "Краснодара"? В чем сложность?
– Я бы не сказал, что есть какая-то особая сложность, когда выходишь играть. Для нас каждая игра дается непросто.

– Бердыев особо отметил игроков "быков" Перейру и Каборе, сказал, что хотел бы видеть побольше таких легионеров. Что вы думаете о них?
– Я не слежу за их игрой. Я знаком немного с ними, но не настолько, чтобы что-то комментировать.

– Планируете ли остаться в "Рубине"?
– Да, я планирую остаться.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Сагитов Краснодар Рубин
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