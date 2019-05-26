Сергей Семак: контракт Ивановича с "Зенитом" продлен автоматически

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после окончания матча 30-го тура РПЛ против "Енисея" (4:1) рассказал о ситуации с новыми контрактами некоторых игроков.

По словам Семака, новые контракты предложены защитнику Юрию Жиркову и голкиперу Михаилу Кержакову, а соглашение защитника Бранислава Ивановича было продлено автоматически.

"Предложили новый контракт Юрию Жиркову. По Кержакову работа также ведется. У Ивановича контракт продлен автоматически. По поводу других игроков вы узнаете чуть позднее", - цитирует Семака Sport24.ru.
Теги: Семак Иванович Зенит
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