Саранск поборется за финал Кубка России и матчи молодежной сборной

Министр спорта Мордовии Александр Савилов сообщил, что в сезоне-2019/20 стадион "Мордовия Арена" может провести финал Кубка России и матчи молодежной сборной России.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы регион все провел на высшем уровне. Хотим праздник подарить городу и показать, что по-прежнему готовы организовывать матчи самого высокого уровня. И, надеюсь, получить другие матчи сборных, есть же не только национальная команда. Мы ведем определенные переговоры по другим матчам, в том числе по молодежной сборной. Будем снова заявляться на финал Кубка России и Суперкубка России, здесь все на усмотрение РФС. У нас есть ряд конкурентных преимуществ. В частности, наша компактность", - цитирует Савилова "Спорт-Экспресс".
Теги: Савилов
Сегодня, 14:05
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