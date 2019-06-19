Роберто Карлос: надеюсь однажды вновь поработать в России
Бывший защитник "Реала", "Анжи" и сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что надеется однажды вновь поработать в России.
"Я провел хорошее время как в Москве, так и в Махачкале. Россияне очень тепло ко мне относились. Поэтому я надеюсь однажды вернуться и вновь поработать в этой стране", — цитирует Карлоса RT.
"Я провел хорошее время как в Москве, так и в Махачкале. Россияне очень тепло ко мне относились. Поэтому я надеюсь однажды вернуться и вновь поработать в этой стране", — цитирует Карлоса RT.