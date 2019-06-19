Роман Орещук: "Шахтер" хотел оставить Ордеца у себя, но Иван выбрал московское "Динамо"

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал переход в московский клуб защитника Ивана Ордеца.— "Динамо" пополнил защитник сборной Украины Иван Ордец, болельщики сразу обратили внимание, что это очередной игрок в линию обороны, когда будут покупки в атакующую линию?— Процесс комплектования команды, разумеется, не делится на покупки в атакующую или защитную линию. Мы работаем одновременно по всем направлениям. На данный момент одни игроки подписаны, с другими еще продолжаются переговоры. Порой они сложные, но мы надеемся на удачное завершение.— В линии обороны не слишком много игроков?— Смотрите: Антон Соснин сейчас травмирован, будет полностью готов, в лучшем случае, к началу зимы. Мы все желаем ему поскорее восстановиться и вернуться в строй. Ушел Себастьян Хольмен, Константин Рауш тоже сейчас травмирован, к тому же он хотел бы вернуться в Германию, Иван Темников, возможно, тоже перейдет в другой клуб. Так что Никакого перебора игроков обороны у нас нет, есть разумный конкурентный баланс на каждую позицию.— Истекает контракт Шунича, его будущее уже определено?— Мы ведем переговоры по продлению контракта.— Чем вас привлек Иван Ордец?— Это сильный игрок с ярко выраженными бойцовскими и лидерскими качествами, с хорошим первым пасом. Думаю, что Иван станет серьезным усилением нашей команды. В первой части прошлого сезона он получил травму, но во второй половине чемпионата выходил на поле с капитанской повязкой. "Шахтер" хотел оставить его у себя, но Иван выбрал наш клуб. Игрок вызывается в сборную Украины, в его квалификации у нас сомнений нет.— Переход в российский клуб может закрыть Ордецу дорогу в сборную?— Сейчас он в национальную команду вызывается и пока никаких проблем нет. Если Иван будет получать вызовы в сборную, то мы с радостью будем отпускать его, если нет, тогда в футбол вновь, увы, вмешается политика.