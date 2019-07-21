Провал Миладиновича и атаки "Сочи". Победа "Зенита" - уверенная и безоговорочная

Против "Спартака" в прошлую субботу "сочинцы" играли значительно ярче, динамичнее и качественнее. "Зенит" не стал мудрить, зачастую действовал попроще, но именно это и нужно было для победы.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"