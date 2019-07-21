Провал Миладиновича и атаки "Сочи". Победа "Зенита" - уверенная и безоговорочная

"Питерский" десант "Сочи" не помог
Массовые переход игроков "Зенита" в сочинский клуб значительно увеличили интерес к заключительной встрече второго тура. Часть зрителей и болельщиков, а также любители теории заговора считали, что "питерский" десант не будет слишком сильно упорствовать против своих бывших товарищей. Остальные поклонники футбола верили, что у новичков "Сочи" будет особая мотивация, и они дадут самый настоящий бой. А к какой группе причисляли себя вы?
Мне искренне казалось, что после достаточно крутого матча в первом туре команда Точилина имеет все шансы отобрать очки у "Зенита". И в первую очередь зажигательного выступления я ожидал от экс-"зенитовцев". С главным тренером "Сочи" вполне можно согласиться, что Полоз своей игрой против "Спартака" дал повод оставить себя в запасе. Но ведь Новосельцев, Набиуллин и Цаллагов неделю назад были хороши. Как выяснилось, отыграть на высоком уровне две встречи подряд им оказалось не под силу.
А кто в "Сочи" сегодня вообще был хорош?
Впрочем, не только бывшие игроки "Зенита" сегодня не впечатлили. "Сочи" в полном составе выдал не самый качественный матч. Им не удавались комбинации, им не хватало активности на флангах, они практически не использовали высокий прессинг. Да и по воротам "сочинцы" били очень не часто и очень не точно. Самый опасный и едва ли не единственный по-настоящему тревожный для "зенитовцев" момент был создан лишь за 10 минут до конца, когда Песегов с угла вратарской запулил сильно выше ворот.
При этом "Зенит" не действовал на предельных скоростях и не сильно усложнял игру. Большинство острых эпизодов у ворот Заболотного случалось после достаточно простеньких забросов из глубины. Конечно, на команде Семака сказалось отсутствие Дзюбы, но об этом мы поговорим ниже. Сейчас о "Сочи" и о его главной проблеме - провал Миладиновича в частности и центра обороны в целом. Сегодня трио центральных защитников предстало в лице Кудряшова, Новосельцева и Миладиновича. Последний из этой тройки абсолютно заслуженно наиграл на замену уже к перерыву.
Миладинович провалил задачу персональной опеки Азмуна
Судя по всему, Ивану было поручено индивидуально играть против Азмуна. По крайней мере, во всех значимых эпизодах они были рядом друг с другом. Наиболее ярко неудачную игру серба характеризуют три момента. Первые два состоялись в течение 14-й минуты. Сначала Миладинович проиграл Азмуну верховую борьбу, что привело к попытке удара от игрока "Зенита". Затем Иван, стараясь вплотную подобраться к своему сопернику, оголил зону за своей спиной. Хитрый иранец пропустил следовавшую ему передачу на Дриусси, который принял мяч и убежал 1 на 1. Хорошо для "Сочи", что Новосельцев в последний момент успел накрыть аргентинца.
Но в середине первого тайма уже никто не смог исправить ошибку Миладиновича. Сам сербский защитник сказал, что ему просто не подсказали, что Азмун был за его спиной. Но мы прекрасно понимаем, что Иван даже не должен был давать приземлиться сильно выбитому из штрафной "Зенита" мяча. Не то, что уж позволять ему протий себе за спину и дойти до Азмуна. Миладинович допустил грубейшую ошибку и фактически привез пенальти и пропущенный гол. Абсолютно не удивительно, что в перерыве Точилин его заменил.
Матюнин не удалил Миладиновича. Ошибка или верное решение судьи?
Интересно, кстати, что главный судья Алексей Матюнин не удалил в том эпизоде защитника "Сочи", а лишь показал ему желтую карточку. Если следовать современным трактовкам, то есть ощущение, что арбитр поступил правильно. Эксперты в деле судейства уже успели заявить, что в случаях, когда защищающийся игрок пытается в подобных ситуациях сыграть в мяч в пределах штрафной площади, такой фол наказывается только желтой карточкой. А если бы дело бы за пределами штрафной, то это было бы удаление.
"Зенит" не мудрил и зачастую играл проще
Возвращаясь к игре "Зенита", еще раз отмечаем, что она сегодня во многих моментах была упрощена. По крайней мере, именно это позволяло гостям с известной периодичностью создавать опасные моменты у ворот Заболотного. "Зенитовцы" не пытались выходить из обороны через пас и не делали лишних касаний. Примерами могут послужить уже разобранные нами с точки зрения ошибок Миладиновича эпизоды. Или давайте для полноты картины разберем еще несколько случаев из второго тайма.
Берем три момента - на 55-й, на 62-й и на 73-й минутах. В первом из них Ракицкий делает длинный заброс со штрафного на своей половине поля на Дриусси. Аргентинец делает передачу на Сутормина, который пытается нанести удар в борьбе с защитниками, подоспевшими в последнюю секунду. На 62-й минуте непонятная передача от Песегова приводит к потере, Оздоев моментально ориентируется и первым касанием делает заброс на Азмуна - опасной ситуации не дает состояться лишь своевременный выход Заболотного.
Момент на 73-й минуте начался с ударам Лунева от ворот. Уже вышедший к тому моменту на поле Дзюба выигрывает верх у Набиуллина, делает скидку на Азмуна. Иранец протыкает мяч на Сутормина, Кудряшов лишь обозначает сопротивление на своем фланге и далее следует навес, подбор и комбинация вторым темпом от Дриусси и Дзюбы с чуть-чуть неточным ударом Себастьяна. Ничего вроде бы особого, но за счет индивидуального превосходства в отдельных эпизодах и за счет ошибок защитников "Сочи" "Зенит" создает опасные моменты.
Дзюба качественно усилил игру "Зенита"
Но важно отметить, что с появлением Дзюбы игра команды Семака заметно преобразилась. Артем продолжает являться системообразующим игроком в атаке, и именно его действия в подыгрыше позволяет "Зениту" разыгрывать интересные комбинации. Да, если необходимо уточнить, то сегодня нападающий остался в запасе и вышел лишь во втором тайме из-за того, что на неделе испытывал недомогание и провел, как сказал Семак, полторы полноценных тренировки.
С выходом Дзюбы у "Зенита" стали проходить быстрые комбинации низом, игра в стеночку и прочие приятные глазу штучки. Второй гол питерского клуба, снявший все вопросы относительно исхода встречи, также стал возможен благодаря стараниям Артема. Мы, безусловно, должны отметить мастерскую подачу Жиркова, который сегодня тоже вышел только на замену. Но как мастерски Дзюба скинул мяч в центр на Оздоева. Идеальный ассист. Тем не менее, не будем забывать, что "Зенит" начал сезон матчами с двумя дебютантами Премьер-Лиги. Совсем скоро ему принимать "Краснодар", против которого для победы нужно будет приложить побольше усилий.