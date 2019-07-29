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Арнор Сигурдссон поделился мнением о системе видеоассистента арбитра (VAR)

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился мнением о системе видеоассистента арбитра (VAR), которая применялась в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:0).

В первом тайме арбитр не назначил пенальти в ворота "железнодорожников", но во второй половине указал на "точку", и форвард "армейцев" Фёдор Чалов забил единственный гол.

"Это был хороший день, мы взяли три очка, как и хотели. Мы хорошо себя показали. Если говорить о ситуации с VAR, то нам дали пробить пенальти, так что тут не на что жаловаться. Иногда это помогает. Но если бы пенальти поставили в наши ворота, я бы, наверное, говорил иначе", — цитируют Сигурдссона "Известия".

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Теги: ЦСКА Локомотив Сигурдссон
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