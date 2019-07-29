Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился мнением о системе видеоассистента арбитра (VAR), которая применялась в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:0).
В первом тайме арбитр не назначил пенальти в ворота "железнодорожников", но во второй половине указал на "точку", и форвард "армейцев" Фёдор Чалов забил единственный гол.
"Это был хороший день, мы взяли три очка, как и хотели. Мы хорошо себя показали. Если говорить о ситуации с VAR, то нам дали пробить пенальти, так что тут не на что жаловаться. Иногда это помогает. Но если бы пенальти поставили в наши ворота, я бы, наверное, говорил иначе", — цитируют Сигурдссона "Известия".
Арнор Сигурдссон поделился мнением о системе видеоассистента арбитра (VAR)
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