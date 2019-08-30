Хуан Апплеярд, агент полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо высказался на тему возможного ухода парагвайца до закрытия летнего трансферного окна.
"Никаких новостей по поводу Лоренсо нет. Думаю, он останется в "Спартаке" как минимум до зимы, хотя, в ближайшие пару дней могут быть какие-то новости", - цитирует агента Sport24.ru.
Месяц назад главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что 29-летний Мельгарехо покинет клуб.
Агент: думаю, Мельгарехо останется в "Спартаке" как минимум до зимы
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