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Агент: думаю, Мельгарехо останется в "Спартаке" как минимум до зимы

Хуан Апплеярд, агент полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо высказался на тему возможного ухода парагвайца до закрытия летнего трансферного окна.

"Никаких новостей по поводу Лоренсо нет. Думаю, он останется в "Спартаке" как минимум до зимы, хотя, в ближайшие пару дней могут быть какие-то новости", - цитирует агента Sport24.ru.

Месяц назад главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что 29-летний Мельгарехо покинет клуб.


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Теги: Мельгарехо Спартак
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