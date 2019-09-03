"Очень рад присоединиться к "Зениту", для меня это шаг вперед. Надеюсь приносить пользу команде и с нетерпением жду, когда присоединюсь к ней. Но сейчас самое важное — сборная. Сыграем, а потом спокойно отправлюсь в клуб. Обсудил ли уже переход с игроками "Зенита" в сборной? Да, конечно, они вчера все поздравили.
Каково возвращаться в Россию и Лигу чемпионов после Чехии и Голландии? Лига чемпионов — это всегда тяжело, но и очень интересно. Любой мечтает в ней играть. Пока сложно загадывать. А если сравнивать чешский, голландский и российский чемпионат, то для меня, повторюсь, это однозначно шаг вперед.
Советовался ли с кем-то из "Зенита" в процессе перехода? С кем-то общался, обсуждал, это нормально в таких случаях. Хотя и так понятно, что "Зенит" — это большой клуб, который борется только за самые высокие места.
С главным тренером еще не пообщался, надеюсь, встретимся сразу, когда приеду из сборной.
Чего ожидаю от переезда в Санкт-Петербург? Если честно, я в Петербурге был очень давно, в последний раз чуть ли не лет в 15. Поэтому мне пока тяжело сказать. Но, конечно, знаю, что это город очень красивый, и про стадион слышал только хорошее. Поэтому могу пообещать болельщикам, что буду отдавать за "Зенит" все силы и, надеюсь, вместе мы добьемся больших успехов!", - цитирует Караваева ФК "Зенит".
Вячеслав Караваев: обещаю отдавать за "Зенит" все силы. Надеюсь, вместе мы добьемся больших успехов!
Новичок "Зенита" Вячеслав Караваев поделился эмоциями от перехода в петербургский клуб.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»