Алекс Крал: нужно побольше времени, чтобы привыкнуть к ребятам

Новичок красно-белых прокомментировал свой неудачный дебют за московскую команду. Напоминаем, что в девятом туре "Спартак" уступил "Уралу" (1:2)

Фото: Rusfootball.info

- Эмоции? Они не могут быть хорошими. Мы проиграли. Был один позитив - болельщики. Надеюсь, в следующей игре против "Уфы" мы возьмём три очка.



- Второй гол начался с вашей ошибки... Что думаете насчёт своей игры и этого эпизода?



- Это правда. Я получил мяч, хотел сделать с ним что-то. Мы играли хорошо, но мы не били по воротам. Oни перехватили мяч, после чего и забили.



Моя любимая позиция? Центр поля. Обычно играю, меняя позицию, перемещаясь с одной на другую. Пытался сегодня креативить.



Я пока провел только пару тренировок. Нужно побольше времени, чтобы привыкнуть к ребятам, узнать друг друга получше, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.